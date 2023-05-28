賴清德：台灣沒有任何政黨想求戰 但不能放棄主權換假和平

民進黨主席賴清德今（28）日出席校園總統馬拉松論壇，發表演說並接受現場同學提問、交換意見。（記者叢昌瑾攝）

2023/05/28 19:14

〔記者陳昀／台北報導〕民進黨總統參選人賴清德今晚出席亞太青年協會與台大政治系學會合辦的「2024校園總統馬拉松」時指出，中國近年文攻武嚇變本加厲，在野黨也附和喊出「青年上戰場」，台灣沒有任何政黨想要求戰，但國際社會現在對印太區域和平穩定投入很大關注，兩岸和平必須符合全世界的利益，所以台灣跟民主陣營站在一起，備戰而避戰，而不是放棄主權求得假和平，他希望將台灣打造成民主世界的MVP，希望大家共同努力。

賴清德開頭先是感謝學生在期末考前的假日晚間出席活動，「尤其是在沒有加5分的情況下」，小酸了國民黨對手侯友宜。他說，民進黨的理想、價值源自於年輕人，年輕人的批評是民進黨檢討改進的力量，年輕人的未來是民進黨最重視的，能和未來要改變國家的人齊聚一堂，他感到非常榮幸及高興。

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賴清德指出，他是1996年台海危機時決定棄醫從政，當時認為與其在診間憂心、批判當時執政的國民黨，不如貢獻心力，沒料到近年兩岸情勢沒有更緩和、反而更緊張，特別是中國變本加厲地以「九二共識、一個中國」原則文攻，以及不放棄武力軍演的武嚇，並巧妙地在在台灣社會塑造「2024總統大選就是戰爭與和平的選擇」的氛圍，台灣在野黨也有意無意地附和，還喊出「青年上戰場」。

「我們可以在母親的土地上，自己決定想要怎樣的國家，並積極改造，這是尊嚴。」賴清德引用人權學者林淑雅的話指出，過去親中的菲律賓、韓國都已轉向民主陣營及與美國合作，國際也強力對印太和平穩定投入非常大的關注，兩岸問題已經不是中國和台灣的問題，是全世界的問題，在這種狀況下，台灣有必要接受中國的文攻放棄主權嗎？在野黨企圖簽訂和平協議，如果這樣能得到和平，西藏不會這麼慘。

他強調，希望大家能理解到國際的做法就是靠力量來取得和平，所以台灣這幾年在蔡總統領導下不斷強化國防力量，同時跟民主陣營站在一起。希望民主陣營能夠發揮威懾力量，備戰而避戰，而不是放棄主權求得假和平，這是目前情勢。

賴清德說，大家都知道和平無價，台灣沒有一個人想要戰爭，也沒有任何政黨想求戰，但必須確切了解，兩岸和平必須符合全世界的利益，這也是兩岸共同的責任，要跳脫舊框架、老方法來處理兩岸問題，一旦踏出錯誤的步伐，將很難回頭，幾十年來建立的民主自由的生活方式也即將不保。

賴清德說，他童年的生活經驗教他重視基層民眾的生活，醫師臨床訓練也讓他知道要重視人權，過去視病如親、從政後視民如親，更教他誠實面對問題、務實擬定對策、踏實解決問題，這就是他做事的態度，也在擔任立委、市長、行政院長及副總統力行。他說，非常希望將台灣打造成民主世界的MVP，希望大家共同努力。

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