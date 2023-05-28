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    高雄里長楊居財超強服務 獵蜥、捕蛇近20隻

    鳳山區南成里長楊居財從機車內揪出180公分長臭青母，里民直呼里長太強了！（讀者提供）

    鳳山區南成里長楊居財從機車內揪出180公分長臭青母，里民直呼里長太強了！（讀者提供）

    2023/05/28 19:40

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕里長服務案件五花八門，高雄市南成里長楊居財超強服務，獵蜥、捕蛇近20隻，里民直呼里長好厲害，堪稱是危險動物終結者！

    鳳山區南成里長楊居財出身紅毛港漁村，十八般武藝樣樣精通，練就一身好功夫，里內多次綠鬣蜥出沒，甚至出現毒蛇流竄，他都親自上陣獵蜥、捕蛇，再交由市府農業局帶回處理。

    楊居財曾因里民嚇壞求助，大戰130公分長綠鬣蜥，雙方一度面對面對峙，他持木棍先發制人，將綠鬣蜥身體壓制在地，過程中綠鬣蜥拒捕反擊，不斷張嘴要咬人，搭配甩尾向前橫掃。

    楊居財小心左閃右躲，避開綠鬣蜥攻擊，迅速徒手以膠帶綑綁綠鬣蜥頭、手、腳部，宛如對抗「恐龍」、鱷魚般猛獸凶險，連圍觀民眾都嚇出一身冷汗，直呼過程超驚險！

    楊居財連捕蛇也很有一套，有里民昨發現住家闖入1隻大蛇，多人圍捕要抓去放生，不料大蛇竟鑽入機車引擎，眾人束手無策下，求助楊居財幫忙抓蛇。

    楊居財手持工具從機車內，揪出180公分長臭青母，過程中臭青母奮力抵抗，甚至張嘴發動攻擊，還以尾巴纏繞人，仍不敵楊居財一手抓頭、一手抓尾，讓臭青母動彈不得，只能乖乖就逮。

    里民直呼里長厲害了，堪稱是危險動物終結者！楊居財笑稱從小在漁村長大，什麼動物都抓過，曾幫里民抓金剛鸚鵡被咬傷濺血，他稱小傷口沒什麼，獵蜥、捕蛇沒在怕，採取小心防範、大膽壓制策略，能解決里民問題比較重要。

    鳳山區南成里長楊居財曾獵捕130公分長綠鬣蜥。（讀者提供）

    鳳山區南成里長楊居財曾獵捕130公分長綠鬣蜥。（讀者提供）

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