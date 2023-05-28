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    北市容積代金標購公保地不到3成 議員許家蓓轟市府：圈地不給錢

    台北市議員許家蓓（右）發現，北市容積代金7年來累積收入近227億，但北市府僅支出43餘億標購公保地，佔比不到3成，成效不彰。（翻攝台北市議會網站）

    台北市議員許家蓓（右）發現，北市容積代金7年來累積收入近227億，但北市府僅支出43餘億標購公保地，佔比不到3成，成效不彰。（翻攝台北市議會網站）

    2023/05/28 13:48

    〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市現有私有公共設施保留地面積計為793公頃，理應由台北市政府使用容積代金基金標購，但台北市議員許家蓓發現，北市容積代金7年來累積收入近227億，但北市府僅支出43餘億標購公保地，佔比不到3成，成效不彰導致土地無法有效被利用，要求北市府應積極標購，若評估無做公共設施需求也須解編還地於民，切勿「圈地不給錢」。

    對此，北市都發局長王玉芬說明，基金執行狀況不佳係因持有年限及標購金額等相關規定，但今年工務局已放寬持有年限規定，故今年截至目前已支出20億標購公保地，後續還會再追加20億執行，此外經過通盤檢討後，也預計解編75公頃公保地，故今年執行狀況將有所改善，未來也會持續檢討成效。

    「公共設施保留地」係指都市計畫規劃做為道路、綠地、學校、社教及市場用地等機關預定用地，亦即政府應該要徵收，但現在仍未取得之土地；根據都發局盤點，北市私有公保地面積計有793.28公頃。

    許家蓓指出，北市自2015年至2022年的容積代金累積收入達226.9億元，依規定該基金用途僅能用於標購私有公保地，但北市府7年來僅支出43.31億標購取得公保地，佔比不到3成，審計部更於2020年北市總決算審核報告指出，北市容積代金基金執行率過低，允待檢討提升基金設置效益，但至今執行率仍低。

    許家蓓認為，私人土地若被劃設為公保地，將導致使用受限，且大法官釋字400號也曾提及，為保障人民財產權，政府應訂定期限徵收，或以他法補償；但目前雖然設有容積代金基金專款專用取得公保地，卻成效不佳，且市府以土地公告現值15%至35%收購，亦偏離市場行情。要求北市府須更積極標購公保地，或將評估已無做公共設施需求的公保地解編還地於民，而不是「圈地不給錢」。

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