台大頻爆歧視言論爭議 柯文哲︰社會包容性還是不夠強

民眾黨主席柯文哲今日表示，大學是社會的縮影，台大的一連串爭議事件，反映出社會的包容性還是不夠強。（記者方賓照攝）

2023/05/28 12:58

〔記者黃靖媗／台北報導〕台灣大學近期爆發多起爭議事件，包含經濟系大一學生發表歧視性政見、台大學生會言論自由月布條週發生歧視原住民族學生等爭議。對此，民眾黨主席柯文哲今日表示，大學是社會的縮影，這一連串爭議事件，反映出社會的包容性還是不夠強。

柯文哲今日出席亞太青年協會與台大政治系主辦的「校園總統馬拉松」活動，1名與會學生詢問柯文哲對近期台大一連串的爭議事件的看法。

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柯文哲表示，他們非常提倡共融社會，他當台北市長時為什麼會推動共融式遊具？共融式遊具從很小的時候就跟小朋友說，有些小朋友跟其他人不一樣。

柯文哲也說，他擔任台北市長期間，有些市議員在疫情期間因為憂心感染擴大，反對開齋節繼續舉辦，他說，如果所有台北市政府舉辦的活動都停辦，才可以把開齋節停掉，若只有停止舉辦開齋節，就是歧視。

柯文哲指出，包容是自由的基礎，歷史已經證明台灣是移民社會，有不同文化進來，若不用共融社會的概念，只會增加社會成本，所以大學只是社會的縮影，反映出社會的包容性還是不夠強，他認為，還是要建立比較包容的社會，可以增加社會的和諧。

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