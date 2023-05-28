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    抒發心情 李妍慧肯定林志潔挑戰新竹市立委

    前竹市議員李妍慧在臉書抒發心情，也肯定林志潔出征竹市立委。（資料照）

    前竹市議員李妍慧在臉書抒發心情，也肯定林志潔出征竹市立委。（資料照）

    2023/05/28 12:47

    〔記者蔡彰盛／竹市報導〕民進黨前新竹市議員李妍慧去年就表態爭取參選，甚至放棄

    連任，今（28）日在臉書發文，「很抱歉辜負各位朋友的期待」，證實昨晚已跟獲得徵召的陽明交大特聘教授林志潔見面，認為林是極優秀的人選，非常適合代表民進黨出征，在新竹贏回重要的一席。

    民進黨主席賴清德昨（27）日已證實將徵召林志潔角逐新竹市區域立委。

    李妍慧說，電視劇「人選之人」推出後，不斷有人討論這部人氣高的優質影集，她坦言一開始興趣不大，影片當中的場景沒有探奇感，比較像是日常，政治工作者在光鮮亮麗的舞台背後，辛苦揮汗賣命，不被外界看到跟重視的付出，若不是有理想理念在支撐，真的是個「傷害人生」的工作。

    她說，政治是修羅場，充滿磨難跟考驗，求名利做網紅更快；求權力也是向老百姓借的，有限且相對，政治場域充滿槍林彈雨，明槍暗箭，若不是為了實現理想，爭取做事的機會，大可不必選擇這條CP值低，充滿風險，還要承受無限抹黑批評甚至遭到人格毀滅的路。

    李妍慧說，她欽佩那些在台灣民主道路上奮不顧身，前仆後繼的前輩，不計個人毀譽跟代價，為台灣跟後代子孫，爭一個更好的未來。這款精神是她的榜樣，她從政以來的初衷至今一直是如此。在中國威脅跟國際變局之下，內部還有立場曖昧敵我不分的在野黨，聯合境外勢力不斷分化台灣內部的團結。挺台灣大隊在2024這一戰必須要勝選。

    李妍慧表示，她持續收到很多朋友的關心跟鼓勵，讓她很感動，她更要對一路以來支持的眾多朋友表達歉意，很抱歉辜負了各位朋友們的期待。不管如何，憂心台灣的前途，想奉獻的熱誠與能力初衷，她不會改變，不管什麼位置跟角色，她會續續跟大家一起打拼，不會離開。

    李妍慧說，昨晚跟林志潔見面，給她的印象是人如其名，清新堅定，是一位極優秀的立委人選，她謝謝林的加入，更肯定林非常適合代表新竹市民進黨出征。

    陽明交大特聘教授林志潔將代表民進黨參選竹市立委。（取材自林志潔臉書）

    陽明交大特聘教授林志潔將代表民進黨參選竹市立委。（取材自林志潔臉書）

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