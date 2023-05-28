民主大聯盟徵召選立委？苗博雅：最好人選黨籍是次要

社民黨北市議員苗博雅。（記者蔡思培攝）

2023/05/28 12:05

〔記者蔡思培／台北報導〕民進黨在2024立委選戰籌組「民主大聯盟」，並徵召黨外「刺客」參選艱困選區立委，曾喊出「非藍大聯盟」的社民黨北市議員苗博雅也是可能徵召人選。苗今天在出席木柵忠順廟時，也與總統蔡英文等綠營人士進行短暫討論。苗強調，民主大聯盟是好構想，但需要耐心、溝通與說服；希望大安、文山區能有最好人選挑戰國民黨，至於最好人選黨籍是次要。

台北市木柵忠順廟今天上午舉行木柵忠順廟保儀大夫公1266周年聖誕千秋祝壽大典，除總統蔡英文、行政院副院長鄭文燦、民進黨台北市黨部主委張茂楠出席，被視為台北市大安、文山區立委可能人選的北市議員簡舒培、苗博雅、王閔生也出席，三人更一度與蔡英文進入小房間短暫討論數分鐘。

請繼續往下閱讀...

苗博雅事後受訪表示，總統期盼地方議員好好努力在地耕耘、爭取更多選民認同支持，好好服務，今天是跨黨派交換如何讓台灣更好的意見。被問起討論中是否有協調她與簡舒培，苗表示今天是宗教信仰活動，不會談到任何選區誰來選的事情，一切應回歸政黨間如何針對理念合作。

苗博雅稱讚民進黨主席賴清德拋出民主大聯盟概念是好的發想，如何充實、將民主大聯盟內涵與邊界向社會大眾說清楚，是讓台灣民主更進一步、爭取選民認同的方式。苗強調自己在3月初就在大安區提出「非藍大聯盟」概念，也曾與時代力量、民進黨的信任朋友交換意見，現在溝通是理念層次，確認對台灣大方向是否一致，其次才是選區、人選。

不過民進黨在民主大聯盟下的提名，也引來黨內基層不同聲音，苗博雅緩頰，民主大聯盟是好的構想，任何大聯盟都需要無比耐心、溝通與說服，現在重要的是溝通與說服過程能否納入多元意見，找出大家都可以接受的方向，接下來一、兩個月內應該促成跨黨派把民主大聯盟論述充實，再與社會大眾好好說明。

苗博雅也說，有信心透過服務、問政爭取選民認可，這份認同是否是2024立委選舉由她參選大安區是其次，重點是有心要守護台灣民主自由的各黨派與個人，能否在好的民主大聯盟論述下團結在一起。苗表示，她一直重視大安區、文山區等傳統定義的艱困選區中，有最好人選挑戰國民黨，最好人選是哪一黨是次要的，「重點的如果他是最好的人選，大家就要共同支持」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法