中國藉「融媒體」介選 林楚茵：台灣需有反滲透能力

民進黨立委林楚茵。（資料照）

2023/05/28 11:52

〔記者謝君臨／台北報導〕中國近日邀請台灣媒體高層參加「兩岸媒體人北京峰會」，結果台灣多數媒體不買單，讓這場兩岸媒體人峰會辦不成而延期。對此，民進黨立委林楚茵表示，她身為媒體人與政治工作者，對中國把台灣媒體當作統戰工具深感不齒；「向中國朝貢乖乖聽話的媒體，在台灣是會被社會大眾唾棄的！」

媒體報導，中國啟動疫後新一波對台工作，將今年設定為「民主協商元年」，新任全國政協主席王滬寧月前特別下令於5月24日至27日舉辦「兩岸媒體人峰會」，下令廣邀台灣媒體高層出席，營造「兩岸共議和平」氣氛。未料台灣媒體興趣缺缺，惹得王大怒，決定不出席活動，兩岸媒體峰會也不得不兩度延期。

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「台灣媒體不願當中國的傳聲筒！」林楚茵批評，中國沒有新聞自由，卻妄想控制自由台灣的媒體。在台灣，媒體擁有充分新聞自由，記者可以直接「嘟麥」給政府官員隨機抽考發問；但到了中國，媒體只是宣傳機器，對政策只能一字不漏報導。

林楚茵指出，她身為媒體人與政治工作者，對中國把台灣媒體當作統戰工具深感不齒，而中國完全錯估台灣媒體生態，低估台灣媒體高度要求的新聞自由，更看輕台灣人的智慧，向中國朝貢乖乖聽話的媒體，在台灣是會被社會大眾唾棄的！

她也提醒，中國正透過台灣低度監管的「融媒體」進行介選認知戰；指中國邀不成台灣主流媒體，於是把目標轉向中小型媒體、地方廣播電台、新網媒進行融媒體滲透戰。中國是看準了台灣新成立的網路媒體無須政府核准、低度監管，可以用更低的成本，達到更快速、廣泛滲透台灣各年齡層的效果。

林楚茵表示，中國介入台灣選舉的最後一招，是「有錢能使鬼推磨」；中國透過融媒體滲透戰已經開始，台灣要建立反滲透能力，必須掌握融媒體傳播路徑，破除謠言即時澄清、揪出在地協力者，才能讓不實消息無所遁形！

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