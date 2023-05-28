與im.B詐騙曾國緯有管道聯繫？鄭文燦：這太誇張了！

行政院副院長鄭文燦（中）今天上午出席台北市木柵忠順廟保儀大夫公聖誕千秋祝壽大典，進場時受訪，對於有媒體稱與im.B詐騙案主嫌曾國緯有聯繫方式，他反駁「這太誇張了」。（記者蔡思培攝）

2023/05/28 10:54

〔記者蔡思培／台北報導〕借貸媒合平台im.B詐騙案持續延燒，行政院副院長鄭文燦遭媒體指與主嫌曾國緯有聯繫方式，曾國緯還曾拜託鄭文燦提拔警界友人。不過，鄭文燦今天（28日）強調完全不認識，若有抹黑、不實指控，會採取法律行為。

台北市木柵忠順廟今天上午舉行木柵忠順廟保儀大夫公1266週年聖誕千秋祝壽大典，總統蔡英文、鄭文燦等人皆出席。鄭進場時也被媒體關心起im.B爭議，對於有媒體稱鄭與曾國緯有聯繫方式，鄭聽到反駁「這太誇張了！」

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鄭文燦表示，從頭到尾與曾國緯不認識、沒往來、沒有通聯、沒有Line，更不用說警界人士。鄭說，有媒體稱曾國緯親自邀請、傳照片給他，這都是無中生有的捏造，如果有這樣的抹黑、不實指控，會採取法律行為。對於媒體追問曾國緯是否曾當面推薦好友，鄭文燦則強調沒有這回事。

外界也關心，民進黨內艱困選區立委人選引發年輕人不滿，中執會是否會在下週徵召藝人雞排妹與民進黨前副秘書長林飛帆，鄭文燦表示黨部徵召事宜有黨部系統回應。至於是否擔心造成信賴危機，鄭表示選舉策略小組、徵召作業都會非常謹慎。

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