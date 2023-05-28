侯友宜來訪稱對高雄不熟 王金平也坦言與侯沒有太熟絡

侯友宜今天一大早拜會前立法院長王金平，王安排南部幾位重要人士跟侯餐敘、認識。（記者蘇福男攝）

2023/05/28 10:43

〔記者蘇福男／高雄報導〕國民黨總統參選人侯友宜今天一大早拜會前立法院長王金平，王安排南部幾位重要人士跟侯餐敘、認識，他坦言，與侯沒有太熟絡，但既然侯被提名，「我們就要全力以赴，希望國民黨未來獲得重新執政的機會」。侯友宜也表示，對高雄地區沒那麼熟，這次選舉是硬仗。

媒體詢問侯與鴻海創辦人郭台銘的心結如何打開？王表示「慢慢來、不要急」，對於是否願當中間人牽線？王連說2次「如果有必要的話」，但強調「現在有沒有必要？不知道」。

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王金平說，大家的共同期待就是國民黨重新執政，要執政的話就是在選舉當中要獲得勝選，要勝選就要大家都沒有心結，團結一致、共同努力，這是必然的做法，媒體追問「要打贏這一仗，侯郭有無可能性？」王回說「這個我不知道，問我一點答案都沒有」。

侯友宜則在餐敘席間感謝各位好友的支持，他表示，對高雄地區沒那麼熟，這次選舉是硬仗，絕對不是那麼好打，感謝王院長給予很多協助、幫忙，他很感恩，未來如同王院長說的，兩岸一定要和平穩定，才會往前走。

侯說，我們很「尊重」中華民國憲法，我們國家是以中華民國憲法，這讓我們國家能夠穩定下來，今天來看王院長，給了我們很多鼓勵和支持，更重要是期勉我們所有立委一定要同心協力，中央有中央的政策，國家有國家的大方向，地方有地方不一樣特別的一些議題，把它結合在一起，大家一起共同面對這場選舉，希望每個人都能夠勝利。

侯友宜昨天南下高雄密集跑選舉行程，拜會王金平行程安排在今天早上，王特地準備路竹老家家常菜熱情招待，並安排南部幾位重要人士與侯餐敘、認識。

早餐會席開2桌，與會人員包括國家政策研究基金會執行長柯志恩、立委吳怡玎、前立委吳光訓、高市議會副議長陸淑美、前高市議長黃啟川、立委侯彩鳳夫婦、國民黨高市黨部主委黃昭順、高市議會黨團總召陳美雅、前高市議長莊啟旺、台南一中校長廖財固、高市農會理事長蕭漢俊，和身兼南一中校友總會理事長的恒耀集團董事長吳榮彬、裕鐵企業董事長林高煌等企業界人士。

王金平的子弟兵，台灣螺絲工業同業公會理事長、慈陽科技集團董事長蔡圖晉不克與會，但透過電話跟侯問候。

侯友宜今天一大早拜會前立法院長王金平，王安排南部幾位重要人士跟侯餐敘、認識。（記者蘇福男攝）

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