為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    侯友宜來訪稱對高雄不熟 王金平也坦言與侯沒有太熟絡

    侯友宜今天一大早拜會前立法院長王金平，王安排南部幾位重要人士跟侯餐敘、認識。（記者蘇福男攝）

    侯友宜今天一大早拜會前立法院長王金平，王安排南部幾位重要人士跟侯餐敘、認識。（記者蘇福男攝）

    2023/05/28 10:43

    〔記者蘇福男／高雄報導〕國民黨總統參選人侯友宜今天一大早拜會前立法院長王金平，王安排南部幾位重要人士跟侯餐敘、認識，他坦言，與侯沒有太熟絡，但既然侯被提名，「我們就要全力以赴，希望國民黨未來獲得重新執政的機會」。侯友宜也表示，對高雄地區沒那麼熟，這次選舉是硬仗。

    媒體詢問侯與鴻海創辦人郭台銘的心結如何打開？王表示「慢慢來、不要急」，對於是否願當中間人牽線？王連說2次「如果有必要的話」，但強調「現在有沒有必要？不知道」。

    王金平說，大家的共同期待就是國民黨重新執政，要執政的話就是在選舉當中要獲得勝選，要勝選就要大家都沒有心結，團結一致、共同努力，這是必然的做法，媒體追問「要打贏這一仗，侯郭有無可能性？」王回說「這個我不知道，問我一點答案都沒有」。

    侯友宜則在餐敘席間感謝各位好友的支持，他表示，對高雄地區沒那麼熟，這次選舉是硬仗，絕對不是那麼好打，感謝王院長給予很多協助、幫忙，他很感恩，未來如同王院長說的，兩岸一定要和平穩定，才會往前走。

    侯說，我們很「尊重」中華民國憲法，我們國家是以中華民國憲法，這讓我們國家能夠穩定下來，今天來看王院長，給了我們很多鼓勵和支持，更重要是期勉我們所有立委一定要同心協力，中央有中央的政策，國家有國家的大方向，地方有地方不一樣特別的一些議題，把它結合在一起，大家一起共同面對這場選舉，希望每個人都能夠勝利。

    侯友宜昨天南下高雄密集跑選舉行程，拜會王金平行程安排在今天早上，王特地準備路竹老家家常菜熱情招待，並安排南部幾位重要人士與侯餐敘、認識。

    早餐會席開2桌，與會人員包括國家政策研究基金會執行長柯志恩、立委吳怡玎、前立委吳光訓、高市議會副議長陸淑美、前高市議長黃啟川、立委侯彩鳳夫婦、國民黨高市黨部主委黃昭順、高市議會黨團總召陳美雅、前高市議長莊啟旺、台南一中校長廖財固、高市農會理事長蕭漢俊，和身兼南一中校友總會理事長的恒耀集團董事長吳榮彬、裕鐵企業董事長林高煌等企業界人士。

    王金平的子弟兵，台灣螺絲工業同業公會理事長、慈陽科技集團董事長蔡圖晉不克與會，但透過電話跟侯問候。

    侯友宜今天一大早拜會前立法院長王金平，王安排南部幾位重要人士跟侯餐敘、認識。（記者蘇福男攝）

    侯友宜今天一大早拜會前立法院長王金平，王安排南部幾位重要人士跟侯餐敘、認識。（記者蘇福男攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    二哥侯明鋒陪跑行程 侯：換下不做事的政府
    2023/05/28 05:30

    二哥侯明鋒陪跑行程 侯：換下不做事的政府
    避答何時見郭台銘 侯友宜高雄造勢再批縱火9死判決
    2023/05/27 22:37

    避答何時見郭台銘 侯友宜高雄造勢再批縱火9死判決

    北區X商60正核心 遠雄台南最近市區大作
    侯友宜南下高雄「侯侯跑行程」 二哥侯明鋒全程默默陪伴
    2023/05/27 19:45

    侯友宜南下高雄「侯侯跑行程」 二哥侯明鋒全程默默陪伴
    以前到高雄都是抓壞人 侯友宜：這幾次選舉感受到高雄人愛這片土地
    2023/05/27 17:05

    以前到高雄都是抓壞人 侯友宜：這幾次選舉感受到高雄人愛這片土地

    3基金打造聚富組合
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播