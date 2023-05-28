阻中國侵台「法律戰開打」！ G7聲明「這段話」意義重大

G7峰會日前於日本廣島召開，在聯合聲明中強調台海和平穩定重要性。（取自岸田文雄推特）

2023/05/28 00:01

〔記者楊丞彧／台北報導〕「七大工業國集團」（G7）領袖峰會於近日在日本廣島召開，並發布聯合公報，重申台海和平穩定是國際社會安全與繁榮不可或缺的一部分。中國外交部對此強烈抗議，後遭日方強烈反駁。中研院社會學研究所研究員吳介民引述英國國際法學者郭銘松說法指出，G7廣島峰會聯合聲明內有一段關鍵文字，可能隱含著G7嘗試就中國對台動武之反應進行「法律鋪排」。

青平台基金會「永續民主．世界台灣」系列論壇27日舉辦開幕式及第一場次「民主、安全與和平」論壇，青平台董事長鄭麗君與多位學者座談，共同從「積極和平」角度，提出守護台灣民主的積極作為。

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鄭麗君提及，她的世代見證了台灣民主化過程，現在則思考台灣民主應如何永續發展。而她也知道，許多年輕世代內心有焦慮感。然而，我們要告訴自己，必須秉持對民主的堅定信念，對世界局勢充分認知，掌握機會團結一致，讓台灣民主永續發展，這是我們一代一代人的共同使命。

吳介民指出，主權、安全、民主、和平這四個基本概念，是我們台灣過去半世紀、甚至是百年追求的核心價值。鄭麗君說，我們運動做了30、40年，還在談同樣的問題。但他認為，即使是同一組核心概念，但概念之間的關係，已隨時間產生巨大的改變，不知不覺就有「輕舟已過萬重山」之感。

吳介民表示，對正常國家而言，國家主權是國家安全的最終（ultimate）屏障；沒有主權，就不可能追求國家安全；沒有國家安全，就無法保障民主體制與民主生活。台灣主權一直備受挑戰，挑戰的來源只有一個，就是中國。而中國不僅挑戰台灣主權，也挑戰我國家安全及基本生存之保障，更想要消除台灣的政治存在。在中國武統威脅下，台灣的主權與安全處於非常不穩的情況，主權跟安全成為對內與對外的複雜題；更辯證地說，會產生可能的矛盾點。

吳介民指出，2018至2020年間台灣民意產生巨大轉變，更顯現在每個方面，包括對中國經濟發展的看法、對中國政治發展的看法，都發生巨大的扭轉。

吳介民以中研院社會研究所「中國效應研究小組」過去10年所做民意調查指出，對於與中國交往時主權、經濟孰重孰輕，選擇「主權」的民眾在近5年已反超選擇「經濟」者，且雖藍綠選民之間仍有分歧，但差距已逐年縮小，主權重於經濟是民意趨勢，在年輕世代也呈現上升趨勢。而在面對經濟與國安之抉擇上，更有七成民意選擇國安先於經濟，且藍綠分歧更小。因此，吳強調，藍綠在主權與國安議題上的分歧，絕對沒有媒體、名嘴或來自敵對國家的認知作戰所操縱地這麼嚴重。

針對甫於日本廣島落幕的G7領袖峰會，吳介民引述英國國際法學者郭銘松說法指出，聯合聲明中有一句話「和平確立的既有領土地位」（peacefully established status of territories）相當醒目，這整段話是，「強烈反對在世界任何地方試圖以武力或脅迫方式片面改變透過和平方式確立之既有領土地位」。

吳介民說，這是領袖聲明的「一般性宣示」，雖未指明台灣，但一般性宣示的意義更為重大。郭教授認為，這句話接近是G7嘗試就中國對台動武之反應進行「法律鋪排」。假設有天中國真的準備全面對台武力入侵，在這天來臨之前，西方國家在美國領導之下，已經有相當的信心做好全面準備，也包括法律戰的準備。

吳介民說，這個新的說法，可能迴避台灣是否擁有民族自決權之適用爭議，迴避了主權爭議，或以台灣通俗的說法「統獨爭議」，或許有助於擴大國際社會成員一同支持反對中國對台動武的立場。不管該國的立場是否支持台灣獨立，一樣可以適用新原則，來支撐對台的安全保障。

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