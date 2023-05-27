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    明訪王金平、周典論為牛鬼蛇神說拆彈？侯友宜：向前輩請教

    澄清到高屏為牛鬼蛇神說拆彈，侯友宜強調是向地方前輩請教。（記者王榮祥攝）

    澄清到高屏為牛鬼蛇神說拆彈，侯友宜強調是向地方前輩請教。（記者王榮祥攝）

    2023/05/27 15:57

    〔記者王榮祥／高雄報導〕國民黨總統參選人侯友宜明天將拜訪前立法院長王金平、屏東縣議長周典論，被解讀是為先前國民黨中央傳出的牛鬼蛇神說拆彈?侯友宜強調，兩位都把一生奉獻地方、深受鄉親肯定，他是專程向尊重的前輩請益。

    鴻海創辦人郭台銘在國民黨總統黨內初選期間頻頻走訪南部，事後爆出黨中央形容南部部分地方人士是牛鬼蛇神說法、引起地方議論，傳出國民黨南部地方大老對此頗不以為然。

    侯友宜今走訪高雄，明天則安排拜訪前立法院長王金平、屏東議長周典論，被外界解讀是為牛鬼蛇神說拆彈，要化解國民黨南部地方大老的誤解。

    侯友宜說，王院長、周議長一生都奉獻給地方，是深受地方肯定的民意代表，對於他們的為貢獻，他一直抱持感恩的心情，且兩位對南部大小事都很了解，所以這次到南部也是要向尊重的前輩請益。

    他同時強調，自己是南部人、出生在嘉義，但親戚好友很多人住在高雄，所以三不五時會來高雄，南部是他的故鄉；他進一步提到近幾年台灣人民日子過得不太好、民生不安定、人民不快樂，未來要拚一個讓大家過得更好、讓台灣更好，不分南部、北部，大家都是台灣人。

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