賴清德：接受九二共識不是真正和平 想要和平必須靠自己努力

雲林信賴之友會成立，副總統賴清德親臨。（記者詹士弘攝）

2023/05/27 15:07

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林信賴之友會今天在雲林縣斗南鎮成立，超過600名會員參加，民進黨總統參選人賴清德授戰旗給擔任會長的雲林縣職業總工會理事長許騉洪，他並表示，接受九二共識不是真正的和平，想要和平台灣必須靠自己的力量努力，和平從來不是犧牲主權換來的。

賴清德說，和平全台人民都愛，沒有人反對，和平無價，戰爭沒有贏家，但如何取得和平，這才是重點，國民黨接受一國二制，希望簽和平協議來得到和平，但和平從來不是犧犧主權換來的，一旦接受九二共識、一個中國原則，台灣失去主權，這樣的和平是真正的和平嗎？香港、澳門就是最好的例子，這是假和平、不是真和平，如果和平協議有用，西藏不會那麼慘，所以和平不是用嘴說說就好，用力量拿到的和平，才是真正的和平。

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賴清德更說，民眾不要聽到謠言就害怕，要相信自己、相信台灣、相信國際社會民主的力量，民進黨已經兩次執政，不論是在陳水扁時期或現在的蔡英文總統，兩岸並沒有戰爭。

賴清德表示，他會秉持總統蔡英文的執政路線，堅持台灣社會的共識，主權絕對不能賣，要在民主的路上，繼續擴大我們的實力，維持台灣和平穩定的現況，大家繼續來打拚。

雲林信賴之友會成立，副總統賴清德親臨。（劉建國辦公室提供）

民進黨總統候選人賴清德授戰旗給擔任會長的雲林縣職業總工會理事長許騉洪。（記者詹士弘攝）

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