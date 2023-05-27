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    侯友宜合體馬英九避提「九二共識」 民進黨：東閃西躲騙選票

    新北市長侯友宜（右）秀出與前總統馬英九（左）的合照，並肯定馬執政期間維繫兩岸和平。（擷取自侯友宜臉書）

    新北市長侯友宜（右）秀出與前總統馬英九（左）的合照，並肯定馬執政期間維繫兩岸和平。（擷取自侯友宜臉書）

    2023/05/27 14:30

    〔記者陳政宇／台北報導〕獲國民黨徵召參選總統的新北市長侯友宜，昨在臉書秀出與前總統馬英九合照，肯定馬執政期間維繫兩岸和平，感謝馬英九分享台海關係看法。民進黨發言人林楚茵今（27）日質疑，侯友宜完全沒提到馬一貫主張的「九二共識」，不斷問東答西、東閃西躲，用「空話」逃避問題，藉此騙選票、騙人民。

    侯友宜臉書未提到馬英九一貫主張的「九二共識」，林楚茵表示，全世界都知道馬英九的兩岸和平方案就是接受「九二共識、一個中國」，侯表示與馬有共同堅持，是不是就是堅持「九二共識、一個中國」？請侯要說清楚講明白，不要又是問東答西、東閃西躲的迴避核心問題。

    林楚茵說，馬英九與國民黨主席朱立倫不斷表態支持「九二共識」，甚至不惜公開呼應中國國家主席習近平所定義的所謂「海峽兩岸同屬一個中國，共同努力謀求國家統一」的「九二共識」，寄望能在「兩岸同屬一中」的框架下開展兩岸互動與談判協商。

    林楚茵進一步質問，現在侯友宜貼出與馬英九的合照，並表示向馬請益兩岸和平的議題，是否已經顯示將要向對岸表明將遵循九二共識與一個中國？侯友宜作為國民黨的總統候選人，要參選的是中華民國台灣的總統，必須對關於台灣主權的關鍵問題清楚表態。

    林楚茵批評，過去一段時間，各界都希望更了解侯友宜的兩岸主張，尤其是是否支持「九二共識、一個中國」，但侯友宜還是不斷問東答西、東閃西躲的以「空話」回應。現在看起來，侯友宜與他的團隊的做法就是用「空話」逃避問題，想要以此來騙選票、騙人民。

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