被藍議員諷「不鎖門誘人看」 被性騷女消防員：公開道歉

女消防員控訴被性騷。（資料照）

2023/05/27 13:11

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕國民黨宜蘭縣議員黃浴沂對於女消防員被性騷案，竟嘲諷被害人「洗澡為什麼不鎖門，是要引誘人家去看的嗎？」引起軒然大波。被害人與消防員工作權益促進協會聯合聲明，呼籲黃浴沂公開道歉。

去年底，宜蘭縣1名男消防員闖進女消防員的女宿套房，彭姓女消防員裸身出浴室，撞見男消防員大驚失色，身心受創，經診斷需休養治療，但請假頻遭刁難，不堪折磨離職。

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宜蘭縣議會開議後，民進黨議員林詩穎、林佩螢在議事桌立「我洗澡被偷看，為什麼是我沒工作」標語聲援彭員。黃浴沂以有損議會尊嚴為由要求撤下標語，還咆哮說：「給人家看不一定是對的，為什麼不鎖門，妳是要引誘人家去看嗎？」

此言一出各界撻伐，黃浴沂反批，民進黨消費被害人，在傷口撒鹽，性騷案已進程序，這樣做對被害人有何幫助，他沒講錯，為什麼要道歉？

對此，消防員工作權益促進協會及彭員聯合聲明：第一，黃議員檢討被害人，才是消費且傷害當事人，2023年的台灣，竟還有檢討被害人的議員，黃議員公開歧視霸凌的言論，才是真正消費且傷害當事人，呼籲黃浴沂檢討如此缺乏性平意識及同理心之言論，向當事人公開道歉。

第二，宜蘭消防局處置職場性騷擾引用錯誤法令、擋假霸凌受害者，仍未公開道歉，消防局聲稱「給予當事人休養3個月」根本是公然說謊，隻字不提擋假與言語霸凌過程，局長徐松奕對於引用法令的說法，更是前後不一，對於因此造成當事人權益受損及霸凌，也沒有向當事人道歉，呼籲消防局盡速修正公傷假認定結果，補償當事人應有權益。

第三、 請林姿妙縣長究責宜蘭消防局失職情事，並承諾打造友善職場環境，宜消防局無視醫師專業與診斷證明，要求當事人親自回消防局本部讓長官評斷病情，以主觀評斷作為核假標準，還曾說出「以我自己來說她的狀況還算OK」、「我對於她真的有住院這件事有存疑」、「不至於遇到這個事情而搞到身心要住院」等言論，請縣長究責相關人員，並承諾不再發生類似情況，打造友善公務職場環境！

林姿妙今早出席活動，媒體詢問，彭員希望縣長究責相關人員，承諾打造友善公務職場環境，林姿妙回應，此事已在調查。

諷女消防員洗澡不鎖門引誘人家看！宜縣議員黃浴沂認沒有講錯，拒絕道歉。（資料照）

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