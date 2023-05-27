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    選罷法三讀林文瑞無法選雲林立委 國民黨擬另覓人選

    立法院昨天三讀修正通過選罷法部分條文，將原犯「投票行賄罪」獲判緩刑者，也納不得登記為公職選舉候選人範圍，導致國民黨雲林第1選區參選人、現任不分區立委林文瑞將無法登記。（資料照）

    立法院昨天三讀修正通過選罷法部分條文，將原犯「投票行賄罪」獲判緩刑者，也納不得登記為公職選舉候選人範圍，導致國民黨雲林第1選區參選人、現任不分區立委林文瑞將無法登記。（資料照）

    2023/05/27 11:13

    〔中央社〕立法院昨天三讀修正通過選罷法部分條文，將原犯「投票行賄罪」獲判緩刑者，也納不得登記為公職選舉候選人範圍，導致國民黨雲林第1選區參選人、現任不分區立委林文瑞將無法登記。林文瑞辦公室今天表示，後續決定因應作為後，會再跟外界報告。

    黨內人士今天說，雖然黨內目前還沒正式討論此事，但照目前結果發展來看，可能需要再尋找合適的人選，投入雲林立委選戰。

    立法院會今天三讀修正通過公職人員選舉罷免法部分條文，明定曾犯組織犯罪防制條例之罪，及曾犯製造、運輸、販售毒品、槍砲與洗錢等惡行，經有罪判決確定者，終身不得參選。

    另外，曾犯「搓圓仔湯」罪、包攬賄選罪、地方民意機關正副首長選舉賄選罪等，及曾犯刑法加重詐欺罪、加重剝奪行動自由罪、曾犯貪污罪等，經有罪判決確定，也不得登記為候選人。

    林文瑞曾在2004年犯「投票行賄罪」獲判緩刑，原可排除「不得登記為公職選舉候選人」規定，但經過這次修法後，已獲國民黨提名，參選雲林縣立委的資格將受到影響。

    林文瑞辦公室則表示，對修法後影響仍在評估，暫時沒有回應，後續決定因應作為後，會再跟外界報告。

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