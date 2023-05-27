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    藍議員黃浴沂諷女消防員「洗澡不鎖門誘人看」 林姿妙：議員有他看法

    宜蘭縣議員黃浴沂諷宜蘭縣消防局性騷案被害者「不鎖門誘人看」，縣長林姿妙回應，議員有他的看法。（記者蔡昀容攝）

    宜蘭縣議員黃浴沂諷宜蘭縣消防局性騷案被害者「不鎖門誘人看」，縣長林姿妙回應，議員有他的看法。（記者蔡昀容攝）

    2023/05/27 10:46

    〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕國民黨宜蘭縣議員黃浴沂對於女消防員被性騷案，竟嘲諷被害人「洗澡為什麼不鎖門，是要引誘人家去看的嗎？」引起軒然大波。同黨縣長林姿妙表示，對性騷案不捨和痛心；至於議員發言是否不妥？林姿妙僅表示，「議員有他的想法和看法」，避不評論。

    去年底，宜蘭縣一名男消防員闖進女消防員的女宿套房，女消防員裸身出浴室後見到男消防員大驚失色，身心受創，經診斷需休養治療，但請假頻遭刁難，不堪折磨離職。

    宜蘭縣議會開議後，民進黨議員林詩穎、林佩螢在議事桌立「我洗澡被偷看，為什麼是我沒工作」標語聲援女消防員。黃浴沂以有損議會尊嚴為由要求撤下標語，還咆哮說：「給人家看不一定是對的，為什麼不鎖門，妳是要引誘人家去看嗎？」

    此言一出引發外界譁然，痛批黃對女性言語暴力和歧視，要求他道歉時，黃竟還說：「我沒錯，為什麼要道歉？」不少鄉親發出怒吼，黃浴沂服務處的Google地標因此被改成「黃浴沂洗澡記得關門服務處」，被網友留一星評價，時代力量宜蘭縣黨部更對此表示，「不道歉就罷免」。

    林姿妙今天出席活動時表示，發生性騷案她心裡非常不捨，很捨不得，非常的痛，第一時間得知後也趕往女消防員家慰問，她的權利不能受損。

    對於黃浴沂失言，林姿妙表示，「議員有他的想法和看法，謝謝」，媒體追問「黃浴沂的言論妥當嗎？」林姿妙仍回答，「謝謝啦，他有他的想法跟看法」。

    該名女消防員昨與消防員工作權益促進協會發表聲明，認為黃浴沂公開歧視霸凌的言論，才是真正消費並傷害當事人要求公開道歉，並呼籲林姿妙究責消防局失職情事，承諾打造友善職場環境；對此，林姿妙則表示，此事已在調查。

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