指北京傾向支持柯文哲 葛來儀澄清：非為柯背書

華府兩岸專家葛來儀。（中央社檔案照）

2023/05/27 08:21

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葛來儀：北京不熟悉侯友宜 傾向支持柯文哲

〔中央社〕華府兩岸專家葛來儀昨天指北京傾向支持曾來往過的民眾黨主席柯文哲。她今天澄清，非為柯文哲背書，也未暗示柯文哲是最能與中國溝通的人，她的發言遭曲解。

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台灣2024總統大選明年1月13日舉行，華府智庫「布魯金斯研究所」（Brookings Institution）25日邀請「德國馬歇爾基金會」（GMF）印太研究主任葛來儀（Bonnie Glaser）等多位台灣及兩岸事務專家，談論台灣未來。

談到此次總統大選中國較屬意哪位參選人，葛來儀說，北京對國民黨徵召的新北市長侯友宜不熟悉，把他與已故總統李登輝作聯想，傾向支持擔任台北市長期間曾透過雙城論壇與中方往來過的柯文哲。

對此，柯文哲表示，他解讀葛來儀的話，就是在所有參選人當中，柯文哲是最能夠與中、美兩邊都能夠溝通的人，這樣解讀就好了。

葛來儀今天不滿指控柯文哲蓄意扭曲她的文字。她向中央社記者表示，自己發言在布魯金斯研究所YouTube頻道上都找的到，她未說出或暗示柯文哲是最能與中國溝通的人，僅說因為中方曾在柯文哲擔任市長期間與他互動，對他較熟悉。

葛來儀強調：「我不是在為柯文哲背書，也沒有說他是唯一有能力與中國溝通的候選人。」

葛來儀指出，這不是柯文哲第一次曲解她文字意思，暗指她支持柯文哲。她批評，這是不道德行為（unconscionable behavior），對身為學者的她不尊重。

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