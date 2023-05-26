宜縣議員「不鎖門引誘人看」惹眾怒 婦團憂性平人權開倒車

女消防員在寢室裸體遭男性闖入看光光，國民黨議員黃浴沂竟諷「不鎖門引誘人家看」。（記者游明金攝）

2023/05/26 21:10

〔記者吳柏軒／台北報導〕面對宜蘭男議員黃浴沂脫口說女被害人在寢室裸體「不鎖門是引誘」的離譜言論，婦女團體紛紛譴責，背離人身安全、身體自主權概念，質疑其不適任民代工作，並擔心政治人物言論影響年輕人效尤，呼籲全民不要支持有歧視言論者，避免大開性平與人權倒車。

勵馨基金會執行長王玥好表示，很遺憾社會仍有人抱持「檢討被害人」傾向，質疑該名議員說法「因果錯亂」，一句「誰叫你不鎖門」是表達被害人有錯在先的感覺，跟以前檢討性侵被害人穿著、言行不當才會招來犯罪一樣；「一個強烈的對比，財物失竊，社會並不會檢討家門沒鎖是引誘人家去偷錢！」

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王玥好說，性別平等最關鍵是要回到「尊重」，今天要進到別人房間，要敲門獲得同意才可進去，被害女消防員是在自認為安全的個人寢室內才不穿衣服，未鎖門卻被闖入，很清楚就是闖入者的錯，不尊重的行為，這沒什麼好說，說「引誘」實在不能理解。台灣幾十年來已慢慢有人身安全、身體自主權概念，該名議員顯然沒有隨時代進步，恐無法擔任民代。

台灣性平教育協會秘書長韓宜臻表示，近期發現許多民代都缺乏性別意識，分析與卅歲以上年齡層在教學階段較無機會接受性平教育有關，擔心政治人物的歧視言論引起年輕人效尤，自以為這樣講話是直接有趣，未來即將大選，只能呼籲全民不要支持有歧視言論的候選人。

韓宜臻說，協會也透過公開演講深入社區，遇到許多長輩，同樣遭受傳統價值觀壓迫，如女性不能念書、一輩子為夫家婆家貢獻，男性要賺錢養家、工作要有成就等，藉由貼近生命經驗，才能吸引長輩也感受到性別平等、討論相關議題，進而改變觀念。

現代婦女基金會執行秘書吳姿瑩痛批，這就是是典型責備被害者言論，據悉被害者在其個人套房遭闖入，未經同意本就是侵入住居，這已是犯罪，跟是否鎖門一點關係都沒有。

吳姿瑩說，現代婦女基金會推動性暴力預防倡議多年，今年才提出讓被害者難以對外求助的原因，包括性暴力帶來的羞恥與自責、加害者的持續威脅、知情者的默不作聲、社會輿論的冷嘲熱諷和求助過程的二度傷害，而本案恰好體現了最後兩者。父權社會希望女性不要對外發聲，以包庇加害結構、責備被害者的言論讓侵害變得順理成章，甚至是被害者該要檢討、要為此負責。如此說是誘人犯罪真的是性平觀念倒退，難道同理受害處境、不責備被害者真的那麼困難嗎？

吳姿瑩表示，取得高位者若不具備正確的性平意識，將是社會的災難。世界各國在#metoo後最大的反省，就是理解權勢對性暴力的壓迫是如何巨大。獲知民意代表有此言論而不受監督，這不但開性平的倒車，更是人權的倒車。

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