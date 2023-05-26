政府捐公視「杯水車薪」！ 公視法修法通過 解開每年9億元上限

公共電視法部分條文修正案今（26）日經立法院院會三讀通過，民進黨立委鍾佳濱（左1）、陳培瑜（左3）、伍麗華（左4）、吳思瑤（右3）及林楚茵（右2）與文化部長史哲（右4）合影紀念。（記者楊丞彧攝）

2023/05/26 20:57

〔記者楊丞彧／台北報導〕「公共電視法」1997年公布施行，迄今逾13年未修正。為解決公視近年所面臨之困境，包括經費不足、董事及監察人之選任門檻過高導致難產、國際傳播及族群頻道之法源等核心問題，已影響營運發展。立法院院會今（26）日三讀通過「公共電視法」部分條文修正案，解開政府每年捐贈公視之「9億元」限制；另董監事選任門檻也由現行4分之3合理調整為3分之2，董事人數調整為11人至15人，且其中1席須為員工董事。

修法說明提及，財團法人公共電視文化事業基金會（下簡稱公視基金會）於1998年7月1日成立，政府依法於當年編列12億元捐贈公視基金會，而後逐年遞減，2001年起捐贈經費固定每年為9億元，迄今未做調整。然而，公視基金會經營頻道已從一個類比頻道，擴增至主頻、台語台、公視三台等三個高畫質頻道，並受託辦理客家電視台、國際傳播頻道，營運成本已不可同日而語。加上多年來物價變動，長期造成經費明顯不足之情形，實有迫切調整公視基金會經費限制之必要。

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此外，公視法規定公視基金會董、監事人選以四分之三以上同意作為選任標準，原用意在凝聚社會最大共識，然實務上卻造成只要有四分之一反對，就產生「少數否決多數」之情形，對公視基金會經營之穩定性產生很大影響；無論任何政黨執政，均曾發生董事會無法如期完成選任之窘境，如第5屆延宕968天，第6屆58天，第7屆延宕966天，仍無法順利組成，該門檻有立即檢討之迫切需要。

本次修法除將刪除政府捐贈公視基金會經費應逐年遞減之規定外，並修正現行董、監事選任門檻，同時為使公視基金會承擔更多公共責任，也將包括客家電視在內之多元族群服務及國際傳播服務納入其業務範圍，並提升營運管理以利永續經營。

依三讀通過條文，為公視基金會長期發展之所需，政府應依其業務運作需求、年度工作計畫及中長程計畫，每年檢討調整編列預算辦理。此外，也刪除公視基金會由政府依法編列預算捐贈「金額應逐年遞減」之文字。

而為使公視基金會董事會運作更具效能，依三讀通過條文，公視基金會設董事會董事人數從原條文17人至21人下修至11人至15人 ，且其中一人須為員工董事，且設監察人會議，監察人3人至5人。依法由行政院提名之非員工代表董事、監察人候選人，提交審查之同意門檻，由現行4分之3下修為3分之2。此外，也增訂董事任期屆滿6個月前應依規定改聘；未及改聘時，延長董事職務至新聘董事就任時為止。

對於在野黨質疑下修董事人數，文化部長史哲於日前立法院教育及文化委員會詢答時回應，此次修正是為了對齊後來財團法人法通過後之規定。依財團法人法第48條規定，政府捐助之財團法人應設董事會。董事會置董事7人至15人，董事人數應為單數，其中1人為董事長。但經主管機關核准者，董事總人數得超過15人。而同意門檻下修為3分之2，民進黨立委吳思瑤解釋，馬英九執政時期就曾提案下修至3分之2、甚至2分之1；且原民台目前運作門檻正是3分之2，實務上具有可行性。

三讀通過條文也將多元族群及區域需求之傳播服務、國際傳播服務及交流納入公視基金會法定業務，而為保障族群、國際傳播頻道之經費穩定，並落實於營運所需，也明定公視基金會設立專屬頻道辦理客家電視、公視台語台、國際傳播頻道除應保障其運作之主體性及獨立性，經費編列上也應保障其預算並專款專用。

此外，有鑒於公共媒體屬於國民全體，政府應保障全民得收視公共電視節目之權利，三讀通過條文也增訂，有線廣播電視系統經營者、經營多媒體內容傳輸平臺服務者，應免費提供頻道位置，同時轉播公視基金會所營運無線頻道、族群頻道及國際傳播頻道之內容，不得變更其形式、內容及頻道，並列為有線廣播電視系統之基本頻道。

民進黨立委吳思瑤於三讀後發言表示，從「茶金」、「斯卡羅」、「我們與惡的距離」，到近來最熱門的「人選之人」，讓我們看見，只要強化政策力道、加碼投資，台灣的優質影視內容產製絕對可以不輸日劇、韓劇。對內，讓台灣人更了解台灣；對外，讓全球人認識台灣，愛上台灣！

吳思瑤指出，今天完成了等待13年的修法，建立無論誰執政都可行且合理之制度，確保公視能穩健運行。本次修法，調整了凍結23年之每年9億元捐贈經費上限「緊箍咒」等方式，為台灣優質內容產製注入強心針，也讓公視營運回歸正常化且更健全。她期盼修法成為壯大公媒第一步，讓我們一起努力讓台流超越韓流。

公共電視法部分條文修正案今（26）日經立法院院會三讀通過，民進黨立委於立法院議場合影留念。（記者楊丞彧攝）

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