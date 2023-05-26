高虹安競選期間發言人徐千晴 將進竹市府工作

去年在新竹市長高虹安競選期間擔任發言人的徐千晴，傳6月將進竹市府工作。（資料照）

2023/05/26 16:42

〔記者洪美秀／新竹報導〕去年在新竹市長高虹安競選期間擔任發言人的徐千晴，傳6月將進新竹市政府工作，是否取代現任市府發言人施淑婷的角色還未定，市府對此訊息也沒有正面回應，徐千晴進市府的消息也引來不同聲音；據悉，徐千晴將到新竹市府就職的職缺是文化局專員，隸屬於文化基金會。

先前市府內部就傳出徐千晴將到市府就職的消息，今天傳出徐千晴已獲高虹安延攬入府，預計6月上任，徐千晴可能擔任市府發言人，而現任市府發言人施淑婷未來是否代表民眾黨參選立委值得關注。

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今年32歲的徐千晴外型亮眼，曾為女演員、模特兒，加入民眾黨後擔任發言人，去年選舉期間，被黨中央派到新竹市擔任高虹安競選辦公室發言人。

地方盛傳，因應明年總統大選的佈局與安排，加上民眾黨主席柯文哲已宣佈參選總統，而新竹市是民眾黨執政的縣市、又是柯文哲的故鄉，因此不少民眾黨人力將陸續進駐新竹市府任職，以利未來總統與立委選舉的佈局，但此舉也引來民眾黨黨工又「寄生市府」的負面觀感。

此外，外傳現任市府發言人施淑婷可能代表民眾黨轉戰新竹市區域立委，對此，施淑婷否認，強調會做好自己該做的工作，希望讓新竹市變得更好。

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