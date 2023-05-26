侯友宜迴避九二共識 柯志恩：學者建議變成解決事務議題上位

國民黨智庫執行長柯志恩。（資料照，記者田裕華攝）

2023/05/26 14:57

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨總統參選人侯友宜迄今未表態是否贊同「九二共識」，被認為在兩岸議題路線模糊不清，國民黨智庫執行長柯志恩今日接受網路節目專訪時緩頰稱，一些年輕學者認為，「九二共識」比較像是解決例如兩岸共打、司法互助等事務性問題，智庫可以從共打、司法互助這些角度切入來幫侯友宜，不要把「九二共識」變成政治上位，把它變成解決事務問題的上位，不過，她也強調，這部分的見解還沒有與侯友宜溝通過。

至於能源問題，柯志恩說，侯友宜過去只說過核安，沒說要不要（核能），而且核廢料的問題，侯友宜可以從總統高度告訴大家，台灣絕不能夠缺電，核廢料要由中央政府主導，不能把問題丟給新北市與屏東縣政府，國民黨智庫會建議侯友宜，核二廠、核三廠應該可以延役，並主張重啟特偵組，「高端不要跑！」

請繼續往下閱讀...

柯志恩指出，先前她所接到的指令，就是不論總統候選人是誰，28項該準備的政策都要準備好，總統候選人確定之後，再把這一套東西拿去與候選人團隊想法磨合，但最後還是尊重侯團隊的想法。

柯志恩說，智庫已經準備好政策，但還是要與侯團隊對接，昨天智庫已先召開「國家新政，重返執政」啟航記者會，就是要表達國民黨有自己的立場，「我不能等你，我自己要先出來告訴你，我們已經啟動了。」

傳聞侯友宜9月才要開始請假參選，主持人批評動作太慢，柯志恩坦承確實有點晚，大家都很急，但她也說，侯友宜說有自己的節奏，既然侯是主帥，大家也只能尊重，這就是侯的節奏。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法