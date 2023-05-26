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    「還我土地、公地放領」前台東市長賴坤成陪500名鄉親 議會前陳情

    開墾農民齊聚縣議會大門前，拉白布條陳情發怒吼。（記者陳賢義攝）

    開墾農民齊聚縣議會大門前，拉白布條陳情發怒吼。（記者陳賢義攝）

    2023/05/26 14:05

    〔記者陳賢義／台東報導〕「還我土地、公地放領」前台東市長賴坤成今偕縣議員林參天，陪同各鄉鎮逾500名前往縣議會喊冤，要求政府相關部門要審慎檢討現有不公不義的土地政策，落實土地正義、還地於民的精神；賴坤成強調，「爭取公地放領落實土地正義」政見是他從政以來不變的初衷，主張中央檢視不合理政策所衍生土地爭議，考量時代變遷及尊重土地利用現況，打造原漢和諧及共存共榮的多贏局面。

    太麻里鄉金針山發展協會理事易作嘉說，他們長期爭取「還我土地」權益，唯恐最後落得無疾而終的結果，因而以實際行動勇敢爭取護權，期盼能有好結果。

    台灣平權會代表吳天佑則說，長期與民爭權護益，陪同鄉親爭取原有的土地權，他正著手撰寫陳情書，但手邊欠缺台東地方法院一審的起訴書、被告答辯狀和判決書，包括林班地、保留地、國產署地和台糖土地等。

    林參天表示，台東縣因傳統領域、原住民保留地及台糖土地等法定問題，使漢人承租的土地變成原保地，且一再被收回，有人默默耕作40年的國有租地一夕間被拒續租，甚至被收回變成原保地後分配給原住民，金針山區土地案最具代表性。

    賴坤成則表示，中央應檢討現行不合理政策所衍生土地爭議，在考量時代變遷及尊重土地利用的現況下，尋求讓原漢族群能更和諧共存共榮的多贏局面。

    縣府地政處表示，針對公地放領政策，縣府已向中央反映，但因921地震及颱風等災害影響，中央遲未同意放領，加上牽涉層面廣，中央認為必須謹慎研討處理。

    縣議員林參天表示有人默默耕作40年的國有租地一夕間被拒續租，甚至被收回變成原保地後分配給原住民，金針山區土地案最具代表性。（記者陳賢義攝）

    縣議員林參天表示有人默默耕作40年的國有租地一夕間被拒續租，甚至被收回變成原保地後分配給原住民，金針山區土地案最具代表性。（記者陳賢義攝）

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