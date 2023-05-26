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    刻意避開？侯友宜高雄唱獨腳戲 韓國瑜、郭台銘行程臨時喊卡

    侯友宜明天將首度南下高雄，與藍營立委參選人及議員座談。（資料照）

    侯友宜明天將首度南下高雄，與藍營立委參選人及議員座談。（資料照）

    2023/05/26 11:50

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕國民黨總統參選人、新北市長侯友宜，明天（27日）將首度南下高雄辦見面會，原本傳出韓國瑜、郭台銘明天也會來高雄，但韓、郭的高雄行程都臨時喊卡，引發是否刻意避開侯友宜的聯想？

    侯友宜以往很少與高雄互動，此次被國民黨徵召後，明天（27日）首度南下高雄，下午先前往市黨部，與立委參選人及議員座談，晚上則到岡山，出席網路節目「董事長開講」；隔一天（28日）也預定拜訪地方人士，據傳是前立法院長王金平。

    侯友宜與前高雄市長韓國瑜的關係，一直是外界關切焦點。前高雄市民政局長曹桓榮，明天將在岡山成立競選立委服務處，也邀請韓國瑜出席，一度外傳侯友宜明天可能會與韓國瑜同台，不過，曹桓榮已經證實，韓國瑜人在國外，無法如期返台，但會另外找時間來高雄，替他加油打氣；國民黨市黨部也證實，侯友宜明天下午會參加曹的服務處開幕典禮。

    此外，爭取總統提名失利的鴻海創辦人郭台銘，剛結束日本「療傷之旅」返台，原本傳出明天也要到高雄舉辦感恩會，國民黨高市左營區黨部主委余華淵證實，因為場地太小，後來決定取消。

    侯友宜明天下午1點半將參加市黨部舉辦的高雄見面會，與黨籍議員座談，下午3點半趕往永安區鮪豐養殖場參觀；4點10分參加曹桓榮岡山區服務處成立；晚間8點在岡山享溫馨參加「董事長開講粉絲見面會」。

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