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    首頁　>　政治

    為何願幫郭台銘槓上國民黨？ 黃光芹曝3原因：他是政治的弱勢

    國民黨確定提名侯友宜後，黃光芹一連數天跳出來幫郭台銘喊冤，爆料藍營黑箱提名內幕。（翻攝自黃光芹臉書、資料照；本報合成）

    國民黨確定提名侯友宜後，黃光芹一連數天跳出來幫郭台銘喊冤，爆料藍營黑箱提名內幕。（翻攝自黃光芹臉書、資料照；本報合成）

    2023/05/25 22:12

    〔即時新聞／綜合報導〕國民黨17日確定提名新北市長侯友宜出線角逐總統大位，媒體人黃光芹替鴻海集團創辦人郭台銘打抱不平，一連幾天在網上爆料藍營黑箱提名內幕，引發各界關注。今天（25日）黃光芹跳出來說明自己為何要槓上國民黨、幫郭台銘喊冤，原因是郭乃「政治的弱勢」，「這時候他是輸家，我不幫他說話、誰會幫他說話？」

    黃光芹今天透過臉書聲稱，自己與郭台銘原先並不認識，只曾經在4年前郭台銘宣布退出國民黨後有過一次餐敘，即便2021年發表過捐贈BNT疫苗相關文章，但當時主要採訪對象也僅止於永齡基金會執行長劉宥彤，「大約在今年農曆春節前，我突然接到郭的電話，起初幾通只是補强我有關BNT的資訊，直到有一次通話，他首度較清楚地表明二戰總統的意思時，我心裡感到震撼。從那時候開始，郭董就不時地打電話給我，或通簡訊，問我一些意見。後來發展成，如果我上節目有採訪需要，我也會用簡訊問他。」

    黃光琴表示：「這36年來，為了維持人脈不斷線，我口風很緊，也從來不公布他人的私訊，更遑論會透露消息來源。我對他只有一個要求，就是未來他一旦開放專訪，我希望我是第一家。雖然這個願望，至今沒有達成。在517之前，我只把所得的訊息，適度地在節目或專欄當中露出⋯⋯許多事實是，他在第一時間的案重初供，並非這幾天的『放話』，我還留著紀錄，所以一干人等若要鬼扯，我恐怕比他還要激動。」

    她接著說：「517那天早上，他把退選聲明傳給我，說實在地，我有很深的感受；但見他漂亮轉身，內心十分激賞。事情的轉折發生在5月18日早上，他跟我通了電話；當天深夜他看了《新聞面對面》重播，因為看到我被其中一位來賓駡得很難聽，他在5月19日早上，又打了一通電話給我，他一直在口述，中間連一句感性的話都没有。」

    黃光芹指出，自己願意跳出來幫郭台銘說話，原因有三：「第一，國民黨提名黑箱，我卯足了勁想打破；第二，他雖是商界强人，但其實是政治和媒體弱勢；第三，畢竟陪他走過一段日子，有公誼、無私交的『朋友』義氣，我多半還是有的。況且，面對國民黨中央那些牛鬼蛇神，郭豈是對手？這時候他是輸家，我不幫他說話、誰會幫他說話？」

    最後她表示，「我與郭董的聯繫停留在5月19日，過去我們也曾經有幾度失聯，大多是因為我說了難聽話，或是對事情的看法與他不同。未來，郭董會怎麼做，我也不知道。我的看法已在節目中表述清楚，最後得看他自己的決定。幾經思慮，我覺得有必要對大家作個交代，故作此文。」

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