接見馬偕紀念醫院烏克蘭醫療團 蔡英文：台灣願為國際做更多貢獻

蔡英文總統今接見「馬偕紀念醫院烏克蘭醫療團」，感謝醫療團夥伴用行動把愛送到烏克蘭，讓世界看見台灣的良善力量。（圖由總統府提供）

2023/05/25 15:58

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統今接見「馬偕紀念醫院烏克蘭醫療團」，感謝醫療團夥伴用行動把愛送到烏克蘭，讓世界看見台灣的良善力量。並重申，台灣有意願也有能力，為國際社會做出更多貢獻，也將持續提供烏克蘭人道援助及協助重建事宜。

蔡總統致詞時表示，非常高興見到大家，也特別歡迎2位來自烏克蘭的朋友，烏克蘭台灣隊總召林歐莉亞（Olga Kulish）及台灣烏克蘭陣線召集人Alex Khomenko。

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蔡英文指出，馬偕紀念醫院烏克蘭醫療團是台灣第一個前往烏克蘭的醫療團隊。這次任務能夠成功，要歸功於現場的夥伴。當我們透過媒體了解當地醫療資源的匱乏，醫療團即積極採取行動，前往烏克蘭執行義診，這樣的精神和付出非常令人敬佩。

她提到，在義診過程中，醫療團遇到空襲警報，也依然不畏戰火，繼續為當地民眾進行治療、開刀及衛教。大家的付出，不僅令人感動，更令臺灣人民感到非常驕傲，她要向大家致上最深的感謝與敬意。

總統說，領軍烏克蘭醫療團的蔡維德主任在接受當地媒體採訪時說，「這裡需要醫療的幫助，所以我們來到這裡幫助他們」，這讓她想起馬偕博士「哪裡有需要，就往哪裡去」的精神。大家的行動更讓我們看到，戰爭雖然殘酷，但是我們團結盡一份力，就能將愛和溫暖帶進人們的心中。

蔡總統也特別感謝台灣基督長老教會、台灣基督徒醫學協會，以及北美路加醫療傳道會，協助籌組醫療團。她表示，俄烏戰爭仍在持續中，政府也會持續提供烏克蘭人道援助，以及協助重建事宜。另外，外交部和衛福部籌組的「台灣國際醫衛行動團隊」（TaiwanIHA），也會在適當時機啟動，進行後續對烏克蘭的醫療援助。

蔡英文說，就在幾天前，今年的「世界衛生大會」（WHA）已經開幕。雖然很遺憾，WHA並未將台灣參與的提案納入議程，但我們非常感謝許多國家，以各種方式支持台灣參與WHA及「世界衛生組織」（WHO），衛福部籌組的「世衛行動團」也前往日內瓦，透過雙邊會談和論壇等活動，跟我們的友邦及友好國家，互相交流醫療與公共衛生的成果。

總統強調台灣有意願也有能力，為國際社會做出更多貢獻，醫療團夥伴為烏克蘭的付出，就是最好的示範。她再次感謝大家用行動把愛送到烏克蘭，讓世界看見台灣的良善力量。

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