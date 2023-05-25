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    不只7年400億 政院：2項改善人行道計畫達644.8億

    內政部營建署副署長於望聖表示，「永續提升人車安全計畫」總計420億元，其中包括今年的「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」50億元，後續370億元的預算，將編在交通部與內政部營建署，國發會近日將審查。 （行政院提供）

    內政部營建署副署長於望聖表示，「永續提升人車安全計畫」總計420億元，其中包括今年的「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」50億元，後續370億元的預算，將編在交通部與內政部營建署，國發會近日將審查。 （行政院提供）

    2023/05/25 14:53

    〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院會今通過「行人優先交通安全行動綱領」，不過，7年420億元的「永續提升人車安全計畫」尚在國發會審查中，今日並未核定通過；政院表示，此一計畫加上前瞻「提升道路品質計畫2.0」3年的224.8億元，未來人行道改善總經費為644.8億元。

    內政部營建署副署長於望聖表示，「永續提升人車安全計畫」總計420億元，其中包括今年的「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」50億元，後續370億元的預算，將編在交通部與內政部營建署，國發會近日將審查。

    另，「提升道路品質計畫2.0」從今年到114年三年編列224.8億元，其中營建署為169.8億元、交通部75億元，未來人行道改善的經費總計為644.8億元。

    內政部表示，根據行動綱領的工程面向，包括預定完成4601處路口行人安全設施改善；人行道改善80公里、障礙物排除161處、標線型人行道30.35公里、騎樓整平20公里；改善615個校園周邊暨行車安全道路及514處易肇事路口；建建置25處「行人及高齡友善示範區」推動巷弄降速至30公里；減少路側障礙物522處；提升5241處非號誌化路口安全等。

    內政部指出，整體行人通行環境的改善必須要有連續性的政策與經費支持，才能讓改善成果持續累積。因此，除「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」50億元外，營建署也刻正研擬「永續提升人車安全計畫」，編列超過400億元經費挹注，同時呼籲地方政府要更加重視道路改善的重要性與急迫性，主動盤點與提報改善計畫，中央會全力協助地方推動改善工作，以提升國內整體通行環境與品質。

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