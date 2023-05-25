獨家》國人投入衛國戰爭意願 中研院研究：受收入分配是否公平影響

中國從未放棄併吞台灣的野心，在中國軍機艦頻繁擾台、加大對台威脅下，中研院研究發現，民眾對收入是否公平的主觀看法，是影響其是否願為台挺身而戰的關鍵因素。（路透）

2023/05/25 14:49

〔記者楊媛婷／台北報導〕中國從未放棄併吞台灣的野心，在中國軍機艦頻繁擾台、加大對台威脅下，中研院政治所副研究員吳文欽研究發現，民眾對收入是否公平的主觀看法，是影響其是否願為台挺身而戰的關鍵因素，主要原因是若收入分配不公，更顯著影響中產階級、無產階級民眾的國家榮譽感，進而削弱保家衛國的意願。

依政院主計處公布的「國民所得統計與經濟展望報告」顯示，2021年最高的20%家庭每戶所得所得為220.6萬元，最低的20%家庭每戶所得為35.9萬元，最高與最低5等分位所得差距為6.15倍，而2014年時，最高與最低5等分為所得差距僅6.05，顯示台灣家庭收入差距呈現擴大趨勢。

請繼續往下閱讀...

過去已有學者陸續提出所得不公導致家庭暴力與政治體制的不穩定，以及因戰爭威脅到有錢人的利益，因此有錢人相較收入較低者，其保家衛國意願更薄弱等研究，吳文欽則依據2019年世界價值觀調查（WVS）在台灣展開的第7波調查資料，更進一步找出國人願意為國而戰的關鍵影響因子。

WVS第7波調查包含1223份面訪資料，其中發現國家榮譽感的高低，和投入衛國戰爭意願呈現正相關，也就是國家榮譽感高者，更願意為台灣挺身而戰（約75%到88%願為國而戰），而國家榮譽感低者，保家衛國的意願也相對較低（不到6成），吳文欽更進一步分析發現，所得分配不公平將進一步減少民眾的國家榮譽感，也就是說，不僅富人有較高的比例不願為國而戰，當面對收入不公時，窮人因國家榮譽感降低，進而降低投入衛國戰爭的意願與動機；該研究以受訪者的家戶收入在30百分位以下為低所得，75百分位以上為高所得。

該研究突顯財富與資源公平分配的重要性，不僅可以避免政治體制的極端化外，還能形塑較具凝聚力的共同體以抵禦外侮，也展現出若一個面臨外敵威脅的國家，若社會陷入高度經濟不平等、收入分配不公等情況，將會因有錢人和窮人都不願意挺身為國而戰，該國將會變得更脆弱，也更容易捲入戰爭。

該研究發表於學術期刊《亞非研究雜誌》（Journal of Asian and African Studies）。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法