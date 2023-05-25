林志潔獲徵詢參選竹市立委 李妍慧：尊重黨中央規劃

陽明交大教授林志潔獲徵詢參選新竹市立委，曾表態爭取黨中央徵召的民進黨前發言人李妍慧則表示：尊重黨中央的規劃。（記者洪美秀攝）

2023/05/25 13:32

〔記者洪美秀／新竹報導〕民進黨新竹市立委選舉人選被黨中央列為艱困選區，人選遲未定案，昨晚陽明交大科技法律學院特聘教授林志潔獲柯建銘徵詢參選意願的新聞披露後，也引發地方政壇議論。而這段期間積極爭取黨中央徵召的前市議員兼前民進黨發言人李妍慧對林志潔獲徵詢一事強調，徵召作業是黨中央的權限，會尊重黨中央的規劃，遵從賴主席的決定。

而地方政壇也多認為民進黨若徵召林志潔參選竹市立委除是出奇招，更是強棒人選。陽明交大校長林奇宏提到，昨晚已獲林志潔老師告知此事，她認為林志潔是個人才，祝福她心想事成、高票當選。陽明交大校內也有教授認為，林志潔的學經歷都是立委的最佳人選，絕對是強棒人才，是新竹之福。

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也有地方民代認為，林志潔教授是不錯的選項，尤其以新竹市的選民結構來看，空降人選或非典型傳統政治人物，新竹人的接受度較高，預料若民進黨中央徵召林志潔，將會是非常有話題的熱門選區，可引發各界討論與關注，對各政黨來說，都有拉抬效益。

而民進黨的地方民代則表示，尊重黨中央的決定，只要人選確定，就會全力投入輔選，以勝選為目標。但有的則擔心林志潔對地方生態較不熟，這樣的空降人選，對在地方長期經營的政治人物來說不公平，黨中央恐要花點時間弭平黨內的雜音。

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