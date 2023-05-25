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    政院核定明年辦公日曆表 3天以上連假4個、補班僅1天

    政院核定113年（西元2024年）政府行政機關辦公日曆表，總放假日數115日，其中3日以上之連續假期（併同例假日）計有4個。（行政院提供）

    政院核定113年（西元2024年）政府行政機關辦公日曆表，總放假日數115日，其中3日以上之連續假期（併同例假日）計有4個。（行政院提供）

    2023/05/25 12:06

    〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院人事行政總處表示，行政院核定113年（西元2024年）政府行政機關辦公日曆表，總放假日數115日，其中3日以上之連續假期（併同例假日）計有4個，分別為開國紀念日（3日）、農曆春節假期（7日）、兒童節及民族掃墓節（4日）及端午節（3日）等。

    人事總處表示，今年因彈性調整放假及補行上班次數達6次，各界多所討論，贊成及反對意見兼具，經徵詢相關機關及參酌各界所提意見後，考量農曆除夕及春節係國人最重視的民俗節日，民族掃墓節具有慎終追遠之特殊意涵，又為與國際金融市場接軌，減少對股匯市的影響，並紓解交通運輸量能，爰修正「政府機關調整上班日期處理要點」第4點及第5點規定，將彈性調整放假的範圍。

    人事總處指出，未來將由現行「應放假之紀念日及節日」調整為「除夕前一日」及「兒童節及民族掃墓節」；補行上班原則由現行「提前於前一週星期六」，調整為「當週或次一週星期六」，以落實週休二日意旨。

    以113年政府行政機關辦公日曆表為例，依規定，農曆除夕前一日（2月8日）適逢星期四，調整為放假日，於2月17日（星期六）補行上班，農曆除夕及春節（2月9日星期五至2月12日星期一），因含2日例假日，於2月13日至14日（星期二、三）補假，又兒童節及民族掃墓節毋須調整。

    另經統計，未來5年，除115年無調整放假及補行上班情形外，其餘年度均調整1次，且均為除夕前一日。

    人事總處強調，政府行政機關辦公日曆表僅適用於政府行政機關公務人員，至於公營事業機構人員的放假，原則上比照辦理；軍人的放假，則屬國防部主管權責，應依該部規定辦理。另各級學校適用的學年度行事曆，是由各該主管教育行政機關訂定。此外，民間企業人員的放假涉及勞動基準法相關事項，應依該法主管機關勞動部的規定辦理。

    政院核定113年（西元2024年）政府行政機關辦公日曆表。（行政院人事總處提供）

    政院核定113年（西元2024年）政府行政機關辦公日曆表。（行政院人事總處提供）

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