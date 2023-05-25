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    中國再伸黑手！全球武肺數據網站台灣被消失

    用論文引用次數（H-index）為各國科學家排名的網站「Research.com」近來被發現在台灣科學家服務機構，改標註「台灣、中國的一省」。（翻攝自Research.com網站）

    用論文引用次數（H-index）為各國科學家排名的網站「Research.com」近來被發現在台灣科學家服務機構，改標註「台灣、中國的一省」。（翻攝自Research.com網站）

    2023/05/25 10:42

    學術引用次數排名 被列中國一省

    〔記者楊媛婷／台北報導〕用論文引用次數（H-index）為各國科學家排名的網站「Research.com」近來被發現在台灣科學家服務機構，改標註「台灣、中國的一省」；另彙整各國武漢肺炎案例數等資料、由英國牛津大學馬丁學院建置的「Our World in Data」，也被發現已好幾個月都查不到台灣資料，有研究人員推測，應為中國打壓。

    行政院長陳建仁過去在中研院從事公衛研究工作時，經常引用「Our World in Data」數據，比較我國和世界各國防疫措施的成效與策略，不過，有研究人員這幾個月上該網站發現，我國疾管署仍每週固定公布本土案例數等狀況下，「Our World in Data」網站上台灣所有資料都呈現灰色，不然就是根本「查無此地」，有台灣研究人員直接去信詢問牛津大學馬丁學院，但該學院則不予理會。

    另一以論文引用指數（H-index）來為各國科學家排名的「Research.com」網站，點進該網站台灣科學家的介紹，以前科學家服務機構所在地只會標註為「台灣」，近期更被發現將台灣科學家服務機構所在地特別標註為「台灣，中國的一省」。

    以醫學領域論文引用次數前5名的台灣科學家為例，不論是中國醫藥大學校長洪明奇、陳建仁，或是已故的台大醫學院教授、中研院士陳定信，抑或台大醫學院教授、中研院士楊泮池與陳培哲等，不論是在哪間學術機構服務，國籍都被寫為「台灣，中國的一省」。

    用論文引用次數（H-index）為各國科學家排名的網站「Research.com」近來被發現在台灣科學家服務機構，改標註「台灣、中國的一省」，已過世的台大醫學院教授、中研院士陳定信的出身地介紹中可看到台灣竟被列為中國的一省。（翻攝自網站）

    用論文引用次數（H-index）為各國科學家排名的網站「Research.com」近來被發現在台灣科學家服務機構，改標註「台灣、中國的一省」，已過世的台大醫學院教授、中研院士陳定信的出身地介紹中可看到台灣竟被列為中國的一省。（翻攝自網站）

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