張海川！多起境外詐彈案疑似都是他 調查局籲速立法補破網

近來不少機關、公共設施、風景區收到多起「詐」彈恐嚇，嫌犯全指向曾在台灣就學的中國學生張海川，調查局建議盡速推動「科技偵查法」立法，以利執法機關追查。境外IP「詐彈」示意圖。（本報合成）

2023/05/25 09:47

〔記者吳政峰／台北報導〕我國各機關、風景區近來收到多起「詐」彈恐嚇案件，嫌犯全指向曾在台灣就學的中國學生張海川，立法院司法及法制委員會25日邀請相關機關進行專案報告，調查局建議，應盡速推動「科技偵查法」立法，以保障執法機關合法取得資料。

調查局指出，近來國內各重要機關、著名風景區等不斷收到電子郵件「詐彈」恐嚇信，除引起諸多騷擾外，司法警察機關亦勞師動眾進行地毯式調查，以確保民眾安全無虞，徒耗社會成本，恐嚇行為人目前經過濾清查，均指向一名曾來台就學的張海川，張男所為，除惡意製造社會混亂及動盪外，亦已涉嫌觸犯刑法第151條恐嚇公眾罪等相關規定。

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調查局表示，目前蒐獲疑似張海川恐嚇案計16件，均發交資安工作站併案調查中；另外，張海川涉嫌冒用同為中國學生的劉女名義到處寄發恐嚇信，經約談後函送台北地檢署依法偵辦，檢察官於2021年5月間依恐嚇、妨害電腦使用罪等起訴在案，並對張嫌發布通緝。

張男2021年7月間離境，迄今尚未入境，但期間仍涉嫌以化名「唐澤貴洋」持續寄發恐嚇信件至高鐵、台鐵、台中捷運、高雄捷運，甚至是多處公務機關，調查局另於2023年5月12日依誹謗罪及偽造文書等罪移送北檢併案偵辦。

調查局分析，偵查境外恐嚇案件有3大難度，首先，駭客常利用VPN連線隱匿真實IP，再透過隱匿IP以寄送信件或直接在信箱意見版留言的方式進行恐嚇，其中登記資料均是錯假的聯絡電話、姓名，且因IP隱匿後均為境外位址，須跨國司法互助向國外IP業者調取使用者資料及相關連線紀錄，均有偵查難度及阻礙。

其次，全球各地對其境內VPN服務提供商的法律規範不同，多數國家並未要求VPN業者需保存一定時間之LOG連線紀錄，加上VPN業者多主打其服務的IP具隱匿性，故未保存連線記錄檔，易成為IP溯源斷點。

第三，駭客留下的電子郵件地址，雖可接收網站平台寄送的認證信，惟因電子郵件服務商並未實施信箱實名認證，使用者仍有可能以不實的姓名、電話申請註冊，故調閱Email申登資料，雖經回覆也可能是不實資料，造成查緝困難。

調查局提出4項策進作為，首先，導入雙因子認證機制，民眾於特定政府機關及關鍵基礎設施，如捷運公司、高鐵公司等，網路留言前加入手機簡訊驗證，可得留言者合法身分，才可使用留言版功能，足以避免以VPN連線的境外IP登入犯案，如發生不法構成要件，即可循線追查。

第二、建置內容關鍵字檢查機制，建議特定機構及國內社群平台，可參考臉書（Facebook）仇恨言論不予留言的作法，網站留言板可建置關鍵字如：「炸彈」、「殺」、「恐嚇」等，由系統主動偵測並限制留言。

第三，因應境外假訊息攻擊案例日趨升溫，推動科技偵查法立法，以取得國內外業者提供VPS、VPN之一、二類電信服務業者數位資料，保障執法機關取得數位資料的合法化，並具有證據能力。

第四，為溯源查得境外IP，須透過國際司法互助管道協助查詢該國外IP實際使用人身分，以便溯源偵辦。

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