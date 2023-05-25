7組偽冒帳號橫行 國安局促抖音、臉書、IG下架

國安局表示，已通過管道促使網路社群平台業者抖音、臉書、IG下架偽冒帳號。（資料照）

2023/05/25 00:06

〔記者陳鈺馥／台北報導〕民進黨立委何志偉日前質詢關切，國安局遭不明人士在抖音、臉書設立假帳號，質疑未來恐成有心人士操作平台，要求國安局必須處理。國安局以書面回覆指出，已依「偵辦境內不法、揭露境外威脅」原則處置，並藉「檢舉」方式，促使網路社群平台業者審查下架。

國安局說明處置情形，指針對足以影響國安的爭議訊息，目前由該局依法統合國安團隊協力掌蒐，經國安局篩濾後即時通報府會決策參考，並同步通報行政院權責部會澄清與應處。

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國安局指出，針對蒐獲的異常帳號，由系統溯源查察後，即依「偵辦境內不法、揭露境外威脅」原則處置，並藉「檢舉」方式，促使網路社群平台業者審查下架，俾機先阻斷爭訊效應擴大。

關於偽冒國安局帳號的處置及檢討策進，國安局表示，該局長期注偵重要官署有無遭偽冒假帳號情事，歷來曾掌握偽冒總統、國防部、外交部、警政署、調查局等各式平台帳號，均即時通報權責機關應處。

國安局說明，經委員5月3日提醒後，旋即清查並發現在臉書（3組）、IG（1組）及Tiktok（3組）等3類平台，總計7組偽冒本局官銜帳號，嗣透過聯繫機制，協請臉書公司陸續於5月3日、4日完成下架3組帳號（臉書帳號2組、IG帳號1組），餘1組臉書粉專因係地標專頁，臉書公司僅以更換本局局徽大頭貼方式處置。

另外，國安局也透過個人帳號及警政署刑事警察局，以違反社群守則方式，向Tiktok平台業者檢舉3組偽冒帳號，均已於5月4日完成下架。

國安局強調，為防範類似情況再度發生，現已聯繫合作之輿情系統廠商調整蒐尋標的，同時強化該局暨國安團隊的「網路巡守」作為，針對臉書、IG、TikTok等社群平台偽冒國安局及各官署設立帳號情形進行偵測與查找，俾達機先告警之效，後續亦將依實務需求，滾動式動態修正作法。

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