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    新北捷運三鶯、樹林線延宕挨批 捷運局：通案性問題

    立委蘇巧慧今日（24日）批評，捷運三鶯線以及樹林線都有工期延宕情形。對此，新北市府捷運工程局表示，由於疫情、俄烏戰爭，導致缺工、缺料問題，才使許多公共建設多次流標、完工時間延後，這是國內各工程機關都碰上的通案性問題。 圖為三鶯線列車照。（捷運局提供）

    立委蘇巧慧今日（24日）批評，捷運三鶯線以及樹林線都有工期延宕情形。對此，新北市府捷運工程局表示，由於疫情、俄烏戰爭，導致缺工、缺料問題，才使許多公共建設多次流標、完工時間延後，這是國內各工程機關都碰上的通案性問題。 圖為三鶯線列車照。（捷運局提供）

    2023/05/24 23:56

    〔記者甘孟霖／新北報導〕立委蘇巧慧今日（24日）批評，新北侯市府在許多重大建設行政效率低落，包含捷運三鶯線以及樹林線都有工期延宕情形。對此，新北市府捷運工程局表示，由於疫情、俄烏戰爭影響原物料價格通膨，導致缺工、缺料問題，才使許多公共建設多次流標、完工時間延後情形，這是國內各工程機關都碰上的通案性問題。

    捷運局表示，面對大環境影響，他們在樹林線招標階段，即針對市場行情、工期等關鍵因素，精進發包策略，才得於去年開工；三鶯線方面，在施工期間受中央勞動基準法一例一休的修正、機廠用地受到內政部都市計畫審核期程過久及疫情等因素，導致延遲58個月，經市府及施工團隊檢討，除採統包工程發包策略、都市計畫變更及用地取得併行作業，並投入資源情況下，才得以將展延時程縮短為24個月，目前工程進度已達69.86%，皆是市府發揮行政效率的具體成果。

    捷運局指出，公共工程普遍面臨困境，除新北市以外，例如高雄捷運黃線土建工程、小港林園線土建工程及桃園鐵路地下化車站工程等，也面臨預算不足及工期增加無人投標情形，目前尚未開工。捷運局表示，除針對施工中公共工程展延工期，或停工處理外，也應從源頭管理，儘速盤點整體國家資源配置，避免同時核定大量同類型重大工程，並控制好營建物價及缺工缺料的狀況。

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