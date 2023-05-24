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    KMT稱九二共識是重返WHA敲門磚 陸委會：是否迎合中共政治勒索？

    陸委會強調，中共公然承認阻止台灣參與世衛組織，是我們不肯接受他們片面設置的「一個中國原則」政治前提，因而完全罔顧台灣民眾的健康權益。（資料照）

    陸委會強調，中共公然承認阻止台灣參與世衛組織，是我們不肯接受他們片面設置的「一個中國原則」政治前提，因而完全罔顧台灣民眾的健康權益。（資料照）

    2023/05/24 16:49

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕台灣今年叩關世界衛生大會（WHA）再度失敗，國民黨立委陳以信等人主張，「我國參加WHA，應複製2016年模式，以『九二共識，一中各表』，重回聯合國專門組織」。陸委會今日質疑，這項主張是否有迎合中共政治勒索之虞，國人及國際社會自有公評。

    陳以信質疑，蔡政府屢次在WHA受挫不得其門而入，蔡英文應該重讀當年歷史來拾回九二共識，才是台灣重返聯合國的正確敲門磚。

    陸委會表示，國台辦針對中共阻擾我國參與世界衛生組織，宣稱是「民進黨當局拒不承認體現一個中國原則的『九二共識』，導致台灣參與WHA的政治基礎不復存在」。

    陸委會強調，換言之，中共公然承認阻止台灣參與世衛組織，是我們不肯接受他們片面設置的「一個中國原則」政治前提，因而完全罔顧台灣民眾的健康權益。陸委會對此深感遺憾。關於所提媒體報導的這項主張，是否有迎合中共政治勒索之虞，國人及國際社會自有公評。

    陸委會指出，北京針對台灣參加WHO架構下相關活動，曾於2005年與WHO秘書處秘密簽訂備忘錄，依照該備忘錄，台灣醫療衛生專家參加WHO相關技術性活動與會議，必須以個人身分出席，且會議資料一律要註明是來自「中國台灣」。

    陸委會提到，倘台灣發生經過中國認可的緊急公衛事件，WHO在徵得中方同意後，得派遣專家或適當人員到台灣協處等。依照此一備忘錄，台灣過去以觀察員身分參與WHA，完全是在中方所設定的「一個中國原則」框架下進行，台灣代表團的位階是附屬於中國代表團之下。

    陸委會進一步引述，誠如2011年有資深媒體人評論，台灣參與WHA是在逐年邀請、逐年參與兩項前提下進行，也就是說，台灣的觀察員身分，其實只是臨時的身分，而且此一身分能否取得，完全操諸世衛秘書處之手，而世衛秘書處背後又受制於中國政府，北京如果不點頭同意，台灣只能在WHA大會門外徘徊。但善意有時而窮也有時而變，如果哪一天民進黨再度執政，北京很可能不再繼續邀請台灣成為WHA觀察員。這個客觀的評論，一語揭穿所謂中國對台善意的謊言。

    陸委會指出，台灣公衛成就有目共睹，當前相關國家及國際組織紛紛支持台灣參加WHA，反映將台灣納入全球公衛體系已成為民主國家的共識。陸委會對於中共不擇手段打壓我國際參與，甚至連台灣民眾切身健康權益都設置政治前提，「我們表達強烈譴責，也呼籲國人應認清中方對我的無情打壓作為」。

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