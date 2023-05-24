中國脫口秀演員調侃解放軍遭罰 兩岸人士：中共政治紅線不斷擴大

中國脫口秀演員李昊石5月13日演出時，稱領養的狗追捕松鼠畫面，使其腦海浮現「作風優良，能打勝仗」的笑話段子。事後遭觀眾於微博舉報「這個破梗侮辱了人民子弟兵」，中國警方立案調查，最重面臨3年以下有期徒刑。（圖擷取自微博）

2023/05/24 16:32

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國脫口秀演員李昊石以「作風優良，能打勝仗」當成笑話段子，被中國官方以「涉及侮辱解放軍」，其所屬公司「笑果文化」遭中共文化部罰款1335萬人民幣，約新台幣5874萬元，李男更面臨最重3年以下有期徒刑。對此，兩岸人士質疑，中共政治紅線不斷擴大，連脫口秀笑話梗都害怕的政權，到底還能捍衛什麼？

據觀察，「聽黨指揮，作風優良，能打勝仗」係習近平2013年3月對人民解放軍所提出的強軍目標，然而，李昊石事件所引發的軒然大波，不僅於此。

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事發後，中國多地文化監管部門陸續取消脫口秀等演出、多地外國藝人演出臨時喊卡、5月23日更傳出馬來西亞籍脫口秀演員「Uncle Roger」因涉「辱華」微博帳號遭封，目前正有一種「文革2.0」的政治正確氛圍瀰漫中國文化娛樂市場。

不過，雖然中國官媒與絕大部分小粉紅撻伐李昊石，也有少數中國網友持平表達官方針對娛樂圈演出審查標準不一的疑惑。有中國網友舉報2015年「愛國男星」吳京主演的電影《戰狼》，將「狼」比喻成解放軍，同樣涉嫌侮辱軍方，應該比照查辦。暫且不論中國官方後續如何處置此等嘲諷言論，但中共政治紅線不斷擴大自是不言而喻。

兩岸人士指出，令人憂心的是，中共這一波操作除了緊縮言論審查力度，更是嚴格的系統性思想審查鋪陳。面對國際輿論質疑，中共大言不慚地以「中國式言論自由」妄稱這種「言論自由」可以讓人民的思考更單純，可以更穩定地生活與發展。

他質疑，「中國式言論自由」確實帶來穩定生活了嗎？中國4月青年失業率創史上新高、近200萬企業倒閉、多地銀行爆發存戶無法取款、G7峰會抗中經濟威脅共識、中共「長臂管轄」惡霸外交爭議等，顯示習政權遭內部失衡、外部失調夾擊窘態。中共緊縮言論舉措，只是為了遮蔽人民眼耳，呈現美好的假象。

針對李昊石事件，雖中國官媒與絕大部分中國網友撻伐李員以「野狗」惡意褻瀆軍人尊嚴不當發言，但也有少數網友持平表達官方針對娛樂圈演出審查標準不一的疑惑。（圖取自中國網路論壇）

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