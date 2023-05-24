雞排妹選中正萬華立委？ 應曉薇喊準備好了、鍾小平稱藝人大戰

「雞排妹」鄭采勻今日證實將接受民進黨徵召，參加北市中正萬華區立委初選。（資料照）

2023/05/24 16:27

〔記者蔡亞樺／台北報導〕「雞排妹」鄭采勻今日證實將接受民進黨徵召，參加北市中正萬華區立委初選。有意參選的國民黨北市議員應曉薇對此表示，她準備好了，同黨籍北市議員鍾小平說，中正萬華區已有無黨籍參選人于美人宣布參選，加上鄭家純，兩個藝人大戰，中正萬華可能是全國區域立委最熱鬧的地方。

應曉薇今天說，她覺得「雞排妹」很可愛、很漂亮、又有智慧，「歡迎妳，這是多元社會，任何人要來中正萬華選舉都很歡迎」，至於大家關心何時宣布參選立委，應表示，「我在中正萬華踏實走過20個服務年頭，不管選不選，應曉薇都準備好了。」

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已經表態爭取國民黨中正萬華區立委的鍾小平今天表示，地方傳言紛紛，民進黨總統參選人賴清德要徵召雞排妹鄭家純到中正萬華選，顯然呼聲最高的英系吳沛憶可能落空，這是派系的一個鬥爭，看起來就是不提英系的吳沛憶，整個往這個方向走。

鍾小平說，中正萬華還有于美人已經宣布參選，加上鄭家純，兩個藝人大戰，中正萬華可能會是全台灣70多席區域立委最熱鬧的地方，當然藝人選優點是高知名度，但缺點是國政能力可能會受到檢驗。國民黨在這一區的致勝之道，固守基層服務，要中華民國優先顧好中華民國主權，這是致勝之道。

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