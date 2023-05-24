行人過馬路「滑手機」 藍委：開車的人氣得要死啊！

國民黨立委陳雪生。（資料照）

2023/05/24 15:56

〔記者楊丞彧／台北報導〕立法院交通委員會今（24）日由國民黨召委陳雪生排審「公路法」部分條文修正草案。為建立人本交通理念及確保公路交通安全，民進黨立委李昆澤與國民黨立委游毓蘭等提出第58條修正草案，經交通部建議修正文字初審通過。陳雪生也直說，他很贊同行人安全，但最近開車發現，很多行人過馬路都在滑手機、慢吞吞的，「這怎麼玩啊！」陳強調，我們很尊重行人安全，但也交通部也要考慮一下，我們開車的人有時候也很生氣，「氣得要死啊！」

交通委員會審查公路法第58條修正草案時，提案立委之一的李昆澤表示，公路基礎建設從規劃到營運之整體生命週期，包括規劃與設計、營造與履勘、通車、維護更新、事故改善、大規模改建與更新，不同階段都要符合安全規範，並將安全設計規範納入。因此，中央要訂定明確的安全管理規範，且要能督導地方政府進行道路檢核，希望交通部能對此進行說明。

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交通部書面報告表示，該部運輸研究所已研提113年至114年「道路安全檢查制度導入研究」系列研究計畫，先針對國際發展全生命週期的道路安全檢核與道路安全檢查的相關經驗，探討其他國家在立法、規範與檢查工具上的作法，研提我國整體發展架構與推動藍圖，並優先擇定應用於既有運行中道路的道路安全檢查，開發道路安全檢查表與相關文件等，並同步建立相關教育訓練教材，以開啟培育國內專業人力與執行能量。運研所已有研究計畫持續推動，估計至少需3年至5年進行籌備。

陳雪生表示，人行道相關的法條通過他非常贊成。而他也分享，最近開車時發現，常常等行人而一個綠燈過不完，「慢吞吞的！」他舉立法院周邊的鎮江街為例，該路來往行人很多，但有的在「打手機」、有的「慢吞吞的」。他也開玩笑說，在前幾個會期，他本來曾想訂一個「行人穿越法」，不然在人行道上面打手機、慢慢來，「這怎麼玩啊！」

陳雪生強調，我們很尊重行人安全，但交通部要考慮一下，我們開車的人有時候也很生氣啊，「氣得要死啊！」對此，交通部長王國材回應，這部分會加強宣導。

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