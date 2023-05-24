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    首頁　>　政治

    鍾佳濱批政治家族二代接班 黃明賢：派系利益擺中間人民難接受

    立委鍾佳濱批評，黃明賢是前議長之子來角逐立委，政治家族二代接班，不是年輕人所期待和樂見。（記者葉永騫攝）

    立委鍾佳濱批評，黃明賢是前議長之子來角逐立委，政治家族二代接班，不是年輕人所期待和樂見。（記者葉永騫攝）

    2023/05/24 15:47

    〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣第一選舉區立委選舉國民黨將徵召縣議員黃明賢參選，民進黨立委鍾佳濱批評，黃明賢是前議長之子來角逐立委，政治家族二代接班，不是年輕人所期待和樂見。而黃明賢則反駁說，派系培養出來的政治人物把派系利益放中間的態度，人民難以接受，雙方火藥味濃厚。

    立委鍾佳濱表示，從過去黃明賢擔任其父親前縣議會議長黃國安辦公室主任，到目前為止兩屆議會的問政表現，看得出他對屏東市政有一定程度的嫻熟，而近日也跟進太空產業議題，提出屏東的建設願景；未來若由其代表國民黨參選立委，相信會是一場君子之爭，雙方可藉由競選過程的政策辯論，共同促成屏東的進步！

    不過，鍾佳濱也指出，去年地方選舉以來，他聽到在地人士的抱怨，政治家族在美日等民主國家，雖說也是常見的現象，只不過，像是現任周市長過去並無公職歷練，僅憑恃其父親周議長的庇蔭，竟能以外來政治家族之姿，越區一舉拿下屏東市長寶座；現在又有前議長之子出馬角逐立委，不免令人擔心，政治家族相繼派人出馬，屏東政壇是否會淪為「家族政治」的溫床？只見政治世家的二代接班，未見帶動社會進步的世代交替，這對屏東未來發展和政黨政治的格局開拓，恐怕不是年輕朋友所期待的！

    對於被批「政二代」的黃明賢反駁說，民意代表都是民眾一票、一票選出來的，感謝屏東鄉親過去兩次對他的支持，肯定他為民服務、問政能力，批評從正國會的立委陳歐珀涉入im.B詐騙事件，顯示民進黨各派系培養出來的政治人物把民眾放一邊、派系利益放中間的態度，相信人民心中有一把尺！

    縣議員黃明賢則反駁說，派系培養出來的政治人物把派系利益放中間的態度，人民難以接受。（記者葉永騫攝）

    縣議員黃明賢則反駁說，派系培養出來的政治人物把派系利益放中間的態度，人民難以接受。（記者葉永騫攝）

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