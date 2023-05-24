台北市交通舉發單有簡體字！ 簡舒培：蔣萬安市政螺絲掉滿地

台北市議員簡舒培。（資料照）

2023/05/24 14:45

〔即時新聞／綜合報導〕台北市停車管理工程處日前被網友發現開出的違規舉發單，竟然將繁體字印成簡體字，民進黨台北市議員簡舒培在臉書PO文表示，又是一件在蔣萬安上任後發生的離譜事件，要求蔣萬安市長立即調查清楚，讓市府上緊發條、市政重上軌道。

簡舒培在臉書PO文表示，蔣萬安上任後，市政螺絲掉滿地，竟然發生停管處的舉發單上的公文書使用簡體字，這不禁讓人想到，蔣萬安上任之後，台北市似乎發生許多不可思議的事！

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像是中國籍配偶擔任臨時工，就近拍攝許多蔣萬安從事公務的畫面，以及中國籍臨時工自己在市政府內參與工作的影片，並傳上抖音，台北市的國小，被中國福建的官方電視台邀請演唱統戰歌曲、上春晚，成為統戰工具。

簡舒培指出，停管處這批印有簡體字的舉發單，在今年2月發包、啟用，又是一件在蔣萬安上任後發生的離譜事件。雖然停管處表示這批舉發單的剩餘庫存已經報廢，但有許多民眾早已拿到印著簡體字的舉發單，已經產生不良影響。

簡舒培在文末直言，蔣萬安市長要立即調查清楚，讓市府上緊發條，市政重上軌道。而不是繼續歲月靜好，讓市政螺絲掉滿地！

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