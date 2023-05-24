政院明通過「道安行動綱領」 推動限速30公里行人示範區

行政院會明（25）日將通過「行人優先交通安全行動綱領」，預計提出19項行動方案。（資料照，南市交通局提供）

2023/05/24 14:14

〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院會明（25）日將通過「行人優先交通安全行動綱領」，預計提出19項行動方案，分工程、教育、監理、執法4面向，其中在工程面向，今年改善4601處路口行人安全設施，同時預計推動25處行人及高齡友善示範區，時速將限速為30公里。

根據營建署資料，今年預計改善4601處路口行人安全設施，包含縮短行穿線（行人穿越道線）距離、增設庇護島、退縮行穿線、擴大路口人行道、建置停等安全空間、增設行人專用號誌、將共桿及纜線下地、增設左轉車道、車道瘦身，以及優化路口照明。

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此外，預計增加人行環境建置110公里，累計設置467公里；障礙物排除增加161處，累積將達1732處；騎樓整平增加20公里，累積目標為315公里。為避免自撞情形，今年預計推動減少522處的路側障礙物；為保障用路人權益，將明訂人行淨寬度應達1.5公尺以上，原則不劃設機車停車格，有停車需求應採取停車彎型式設置。

除軟硬體改善，綱領同時也推出「行人安全環境改善專案視導」作為考核機制，交通部5月至7月將週週視導人行車行空間改善結果，未來也將每月透過記者會公布地方縣市執行績效，且將每年定期辦理年度院頒方案道安考評，除將行人納入考評項目，績優者也將列入年度金安獎表揚。

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