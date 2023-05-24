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    司法正義立委評選 7人從52位委員中脫穎而出

    「司法正義行動聯盟」針對立法院第六會期司法正義立委進行評選，並於今日舉行頒獎典禮。（台灣公民人權聯盟提供）

    「司法正義行動聯盟」針對立法院第六會期司法正義立委進行評選，並於今日舉行頒獎典禮。（台灣公民人權聯盟提供）

    2023/05/24 13:21

    〔記者謝君臨／台北報導〕由台灣公民人權聯盟等團體所組成的「司法正義行動聯盟」，針對立法院第六會期司法正義立委進行評選，從52位委員提出的101個法律提案中，決選出7位優秀立委，分別為民進黨立委江永昌、吳玉琴、范雲、高嘉瑜、時代力量立委王婉諭、國民黨立委游毓蘭、前立委蔣萬安，聯盟今（24）日舉行頒獎典禮。

    聯盟召集人陳為祥律師致詞時，對於本次獲獎的優秀立委表示敬佩，尤其發現許多立委都已充分與民間單位合作，並能提出十分完備且具進步性的法案；他也提及，因台灣立法院可效法美國制度，建立公聽會機制，期許未來立法更加完備。

    聯盟指出，本會期通過多項重點法案。首先，對犯罪被害人及其家屬有實質幫助的「犯罪被害人權益保障法」，王婉諭、吳玉琴、范雲對於修法過程具有極大影響。而近日飽受爭議的「台版浩克」所涉及的「警械使用條例」，則是游毓蘭、蔣萬安關注重點。

    另，聯盟表示，因應病患事前審查及加強治療等配套措施的「精神衛生法」等，則是王婉諭、吳玉琴、蔣萬安注意的議題。最後，「性侵害防治法」則是高嘉瑜及范雲力推的法案。而江永昌則是在審查法案時，堅守立場，即便與所屬政黨多數意見不同，仍積極參與，值得肯定。

    多位立委今到場領獎，並發表感言。高嘉瑜表示，針對性影像、性隱私及影音變造等數位性暴力的防制修法，尤其許多原來是合意拍攝的影片，卻被用來情緒勒索，甚至非法散布，進一步建立24小時即時下架機制等，改變被害人求助無門的困境。

    范雲指出，性私密影像及換臉性影像等防制問題，她和婦女團體、專家一起努力推動，在四法聯防修法中落實。此外，精神衛生法修法，也希望能加強病人社區支持的規範，達成協助病人自立生活的目的。

    王婉諭說，修法後的犯罪被害人權益保障法，將以往由檢察官審議，改為專家審查等，建立有溫度、有同理心的保障機制。

    江永昌感嘆，外役監條例草案在社會輿論風頭過後，修法進度現又擱署；立委問政策略不同，機關的配合與效率都有明顯差異，以法案修正的效果十分緩慢，常不如凍結預算，其感觸十分深刻，也常有挫折感。

    游毓蘭說，未來仍希望能為警消族群努力發聲，爭取建立完備的制度。

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