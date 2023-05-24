7人管3000工地未能掌握施工情形 市議員陳俞融批中市府

興富發工地吊臂掉落中捷造成列車撞上釀1死10傷事故。（資料照）

2023/05/24 13:01

〔記者蔡淑媛／台中報導〕興富發工地吊臂掉落中捷造成列車撞上釀1死10傷事故，中市議員陳俞融今天議會質詢指都發局為建案施工的備查單位，卻未能掌握施工情形，事故發生責無旁貸，質疑是否人謀不贓，都發局長李正偉否認人謀不贓，強調施工科僅7人要管全市3000多個工地，坦承制度有檢討的必要，該盡的職責沒有做好，努力不夠。

議員陳俞融、陳淑華、陳雅惠及蕭隆澤詢問都發局是收到興富發高樓塔吊吊掛工程計畫，李正偉表示有收到整體施工計畫，但細項各別施工計畫沒送來，這次興富發塔吊工程未都發局備查，其他建案也沒送來，興富發的塔吊及拆除施工仍在有效期，會尊重個別目的事業管理機關的管理，以目前全市建案塔吊有67座，不會每一座都能知道。

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陳俞融批都發局收到建案整體施工計，無法掌握細項施工情形，從去年5月11日核發工地建照有12件已有6件開工，質問都發局有無掌握，要不要調查，這次興富發工安意外，市府有無責任，她也提在阿拉夜站火警時有3名公務員被彈核，認為這次興富發中捷事件，市府的行政責任逃不掉，事前不知情，也是事故發生的最大原因，認為都發局是備查單任，市府事前沒掌握，呼籲政風處啟動調查。

李正偉表示，拆除稽查規定在今年5月才核准，且該法在2019年2月送中央修法時高空塔吊不在稽查項目，興富發也是在之前的2018年動工，捷運的禁限建範圍也未含塔吊工程，塔吊是否依規定施工也是勞動部職安署的權責，但他也強調，市府努力不夠，橫向連繫不足，制度必須檢討。

興富發工地吊臂掉落中捷事故，議員陳雅惠、陳俞融、陳淑媛、蕭隆澤（由左至右）指市府事前未掌握施工情形，責無旁貸。（記者蔡淑媛攝）

李正偉表示，施工科僅7人要管全市3000多個工地，坦承制度有檢討的必要，該盡的職責沒有做好，努力不夠。（記者蔡淑媛攝）

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