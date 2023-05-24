為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    7人管3000工地未能掌握施工情形 市議員陳俞融批中市府

    興富發工地吊臂掉落中捷造成列車撞上釀1死10傷事故。（資料照）

    興富發工地吊臂掉落中捷造成列車撞上釀1死10傷事故。（資料照）

    2023/05/24 13:01

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕興富發工地吊臂掉落中捷造成列車撞上釀1死10傷事故，中市議員陳俞融今天議會質詢指都發局為建案施工的備查單位，卻未能掌握施工情形，事故發生責無旁貸，質疑是否人謀不贓，都發局長李正偉否認人謀不贓，強調施工科僅7人要管全市3000多個工地，坦承制度有檢討的必要，該盡的職責沒有做好，努力不夠。

    議員陳俞融、陳淑華、陳雅惠及蕭隆澤詢問都發局是收到興富發高樓塔吊吊掛工程計畫，李正偉表示有收到整體施工計畫，但細項各別施工計畫沒送來，這次興富發塔吊工程未都發局備查，其他建案也沒送來，興富發的塔吊及拆除施工仍在有效期，會尊重個別目的事業管理機關的管理，以目前全市建案塔吊有67座，不會每一座都能知道。

    陳俞融批都發局收到建案整體施工計，無法掌握細項施工情形，從去年5月11日核發工地建照有12件已有6件開工，質問都發局有無掌握，要不要調查，這次興富發工安意外，市府有無責任，她也提在阿拉夜站火警時有3名公務員被彈核，認為這次興富發中捷事件，市府的行政責任逃不掉，事前不知情，也是事故發生的最大原因，認為都發局是備查單任，市府事前沒掌握，呼籲政風處啟動調查。

    李正偉表示，拆除稽查規定在今年5月才核准，且該法在2019年2月送中央修法時高空塔吊不在稽查項目，興富發也是在之前的2018年動工，捷運的禁限建範圍也未含塔吊工程，塔吊是否依規定施工也是勞動部職安署的權責，但他也強調，市府努力不夠，橫向連繫不足，制度必須檢討。

    興富發工地吊臂掉落中捷事故，議員陳雅惠、陳俞融、陳淑媛、蕭隆澤（由左至右）指市府事前未掌握施工情形，責無旁貸。（記者蔡淑媛攝）

    興富發工地吊臂掉落中捷事故，議員陳雅惠、陳俞融、陳淑媛、蕭隆澤（由左至右）指市府事前未掌握施工情形，責無旁貸。（記者蔡淑媛攝）

    李正偉表示，施工科僅7人要管全市3000多個工地，坦承制度有檢討的必要，該盡的職責沒有做好，努力不夠。（記者蔡淑媛攝）

    李正偉表示，施工科僅7人要管全市3000多個工地，坦承制度有檢討的必要，該盡的職責沒有做好，努力不夠。（記者蔡淑媛攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    強颱「瑪娃」恐襲台 中捷事故禍首塔吊車仍高掛在事故大樓頂樓
    2023/05/24 11:34

    強颱「瑪娃」恐襲台 中捷事故禍首塔吊車仍高掛在事故大樓頂樓
    林淑雅倒臥中捷軌道46分鐘才被發現 消防坦言搜救過程未下軌
    2023/05/17 22:01

    林淑雅倒臥中捷軌道46分鐘才被發現 消防坦言搜救過程未下軌

    高雄春藝歌仔戲 三檔精彩劇目 壓軸精彩上演
    盧秀燕不回應中捷相關問題 市政會議稱「飛來橫禍」
    2023/05/16 10:08

    盧秀燕不回應中捷相關問題 市政會議稱「飛來橫禍」
    自由開講》永遠不要浪費一個好的危機
    2023/05/16 10:07

    自由開講》永遠不要浪費一個好的危機

    夏日特惠 探索海島新玩法
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播