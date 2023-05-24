徐巧芯質疑南市爐渣案 環保局：祭最嚴厲處分廢止再利用資格

南市環保局表示，從104年迄今，南市府已要求業者清除共16萬5千噸爐碴，並無任何掩護，也請外界莫做不實指控。（資料照）

2023/05/24 11:34

〔記者蔡文居／台南報導〕針對台北市議員徐巧芯質疑南市學甲爐碴案，台南市環保局表示，查辦過程並無徐巧芯所稱簡單裁罰或無力管理。民國104年環保局查到明祥馨公司違法將爐碴填埋在學甲大灣段農地，祭出最嚴厲的處分即廢止其再利用資格，並要求業者限期改善即挖除填埋爐碴共5萬5千餘噸。

南市環保局表示，從賴清德市長到黃偉哲市長，兩任市長都支持環保局依中央規範，強力執行公權力，查辦每件環境不法，貫徹守護環境的主張。在歷任市長堅持下，從104年迄今，台南市政府已要求業者清除共16萬5千噸爐碴，並無任何掩護，也請外界莫做不實指控。

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環保局指出，104年環保局查到明祥馨公司未依經濟部公告的「經濟部事業廢棄物再利用管理辦法」規定使用，違法將爐碴填埋在學甲大灣段農地。環保局依照廢棄物清理法第39條規定，祭出最嚴厲的處分即廢止其再利用資格，並要求業者限期改善即挖除填埋爐碴共5萬5千餘噸。

環保局說，後續因發現有其他掩埋地，該局繼續追查學甲爐碴案，且啟動全面清查。108年發現明祥馨公司在學甲區大灣段其他農地有非法填埋爐碴，於109年主動函送給檢調偵辦，更要求業者須在180天內完成清運，期間全程派員到場監控並直播公開清運過程，結果共挖出4萬3千餘噸，成為全國第一個完成清除填埋爐碴在農業地的縣市。剩餘工業地的爐碴，環保局則要求業者要持續清除，現挖除約6萬7千8百噸，後續會再監督業者清理改善進度。

環保局說，未來對其他廢棄物任意傾倒、或是「北廢南送」的不法業者，若查緝屬實，將予以嚴懲且決不寬貸。

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