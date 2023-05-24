台大生政見涉歧視 吳欣岱分析正義是什麼

台灣基進台北市黨部主委吳欣岱。（圖擷取自臉書）

2023/05/24 10:46

〔即時新聞／綜合報導〕台大經濟系近日舉行系學會會長選舉，正副會長候選人提出歧視性政見引發撻伐，對此台灣基進台北市黨部主委吳欣岱表示，這樣的競選政見，只有沒同理心的混蛋才會覺得好笑，我希望台灣社會覺得這樣好笑的人越來越少。

吳欣岱在臉書PO文表示，學校對面這樣的歧視，校內的處理機制常常是輕輕放下、口頭訓斥、再教育落幕，但會把這樣的文字寫成公開政見的人，他們的同溫層會有多厚？再教育後會不會甚至回到朋友圈繼續吹噓，認為「反正我都道歉了，你還想怎樣」？

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吳欣岱分析正義分為幾種，第一種為近在眼前的正義，是制裁這些歧視當好笑的人。不只是再教育或不痛不癢的記過警告，而是退學；第二種為再遠一點的正義，是制定反歧視的制度及法案，警告這些人，開不恰當的玩笑是會有罰則的；第三種為更遠一點，是從家庭和學校教育、日常生活、一直到公眾人物都做好榜樣，讓平等、尊重人權的價值觀深植在每一個人的心裡。

吳欣岱指出，仇恨養大的劍，無論是厭女、仇富、外貌羞辱、蕩婦羞辱，都有一天可能被拿來攻擊我們所愛的人，歧視是拿一個人天生無法改變的特質來加以嘲笑，像是性傾向、種族、外貌等，但不是說我們不能搞笑，而是你要搞笑你最好就要好笑。而像那樣的競選政見，只有沒同理心的混蛋才會覺得好笑，我希望台灣社會覺得這樣好笑的人越來越少。

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