竹北天坑案》楊文科在議會坦承「失職」 縣府傍晚改口澄清

新竹縣議員邱靖雅（背對鏡頭立者）今天用38分鐘的質詢，逼問新竹縣長楊文科（左前立者）處理天坑案縣府到底是失職還是無能。（記者黃美珠攝）

2023/05/23 19:58

〔記者黃美珠／新竹報導〕竹北天坑案，新竹縣長楊文科今天在議會答詢時，鬆口坦承「這是失職」。不過，縣府發言人、新聞處長魏文元今天傍晚澄清說，縣長楊文科當下的答詢，強調的是工務處一切依法審查豐采520建案相關資料，同仁的努力不應全盤被抹煞，縣府該做的事，一定會嚴格監督，以保障縣民生命財產安全。

魏文元表示，縣長楊文科今天在議會中面對議員邱靖雅的質詢，所想強調的是，工務處一切依法審查豐采520的建案，無論是勘驗申請的資料、表單資料如建築工程必須勘驗部分申報表、建築物監造報告表、建築物施工中營造業專任工程人員督察紀錄表、鑑定報告均有檢附，此外，去年更要求建商委託新北市土木技師公會，以及桃園市結構工程技師公會做「周邊道路搶災後現況」安全鑑定，確認周邊道路搶災後的狀況，其中一間還是法院指定的鑑定單位。

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縣府強調，同仁的努力不應全盤抹煞，縣府做該做的事，也會嚴格監督，保障縣民生命財產安全。

事實上楊文科的「這是失職」說一曝光立刻讓整個縣府各局處炸了鍋，縣府工務處有人很喪氣，有人很氣憤，還有人認為媒體亂寫，也有人看議會的錄影回放，認為是議員質詢用假設的情境套路了縣長，才會讓縣長就假設的情境說出「這是失職」的說法，但從頭到尾楊文科都沒有說出「縣府工務處失職」這樣的話語。

縣府表示，因為邱靖雅所假設的情境在工務處根本沒有發生！不僅相關業務單位都保留有勘驗的紀錄和表格文件，上次復工之前，也確實有經過如前述2個技師公會的安全鑑定才執行的。

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