高虹安市府搞一堆專案小組 議員批：畫蛇添足、治理無方

新竹市府成立多個專案小組，民進黨市議員楊玲宜批評高虹安是畫蛇添足、執政無能、治理無方。（資料照，記者洪美秀攝）

2023/05/23 20:33

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市長高虹安上任不到半年，已相繼成立專案型的交通改善小組、棒球場體檢小組、環保小組及學區劃分調整及審議委員會，今天又宣佈成立專案工安檢查小組，民進黨議員楊玲宜則在臉書指出，建議高虹安應落實工安的聯合稽查，勝過一堆小組的成立，如此畫蛇添足、多此一舉，不如好好要求各單位。

楊玲宜提到，高虹安要做的是要求相關局處單位落實執行聯合稽查，強化各局處的橫向聯繫，而非一再疊床架屋，多頭馬車、各自為政。未能有效落實工地安全的聯合稽查，成立再多的小組也只是虛有其表，架空相關業務單位的權限，引發更多權責不清的問題，讓執行公務同仁更無所適從。

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她說，今年2月初市政府先是大動作對外宣布成立竹市棒球場的工程體檢小組，時隔3個月，棒球場依舊處於停工狀態，無論是先前討論的全面開挖或切側溝解決排水等問題，驗收改善進展至今依然停滯不前。

議會各黨團派員代表成立的監督小組，要求工務處與教育處定期每月回報相關進展，從3月至今，市府不但無法向議會監督小組說明進度或提供相關後續體檢會議資料，更是三度改口，棒球場排水改善開挖期程一再延宕。

楊玲宜說，此時正值議會定期大會進行追加減預算審議期間，她看到工務處提報「為配合辦理重大工程相關公共事務費用」，例如體檢小組成立等行政費用，須追加100萬經費，到底這樣的效益何在？如今市府都發處又成立檢查小組，是不是也會增加相關行政費用？

她說，無論是竹市棒球場工程體檢小組或是工地安全檢查小組的成立，再次驗證高虹安對於相關局處業務未能充分掌握，對公務同仁的不信任，更別提要求其單位落實執行之責，實為執政無能、治理無方的現象。

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