李東憲舉五星旗辱台言行 黃偉哲：不代表台南也不代表台灣

對於宣稱台南籍跆拳道選手李東憲的爭議言行，台南市長黃偉哲受訪表示，李是以個人名義參加比賽，不能代表台南人，也不能代表台灣人，「我們也不承認」。 （記者洪瑞琴攝）

2023/05/23 18:20

〔記者洪瑞琴／台南報導〕對於聲稱來自台南的跆拳道選手李東憲舉五星旗並罵「台灣是鬼島」的言行，台南市長黃偉哲今（23）日受訪表示，李東憲是以個人名義獲獎與發言，完全是他自己個人身份，不能代表台南人，也不能代表台灣人，「我們也不承認」。

黃偉哲表示，該名選手於國內涉爭議性問題多，現居中國廈門，且經了解，他在這次賽事是以個人名義、自行報名參加，且擅自穿「TPE」道服出賽，甚至還高舉五星旗，配合統戰意味濃厚。

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黃偉哲表示，李東憲並非代表台南，也沒有台南的會籍，我們不希望此種因特定個人因素，跑到國際場合與共產黨統戰配合的風氣蔓延，對於其他認真準備賽事的台灣選手並不公平，也希望體育選手都能自律，尊重國家選拔程序，勿讓國家蒙羞。

據了解，李東憲日前參加南韓舉行的亞太壯年運動會跆拳道賽，不僅在頒獎時拿五星旗，更在「海峽導報」專訪中聲稱「台灣島內它真的有言論自由嗎？」並質疑台灣是個獨裁的「鬼島」，「如果今天我舉韓國或日本國旗、美國國旗，他們是不是給我拍掌」，就因為舉的是他們不喜歡的國旗而遭群起圍剿。

此番言論引發眾怒，不僅台南體育界議論，多位立委亦要求政府正視中共統戰手段，嚴肅面對加以反制。蔡姓資深跆拳道教練更直言，李東憲胡說八道、發言無邏輯，「如果他敢拿韓國、日本或美國國旗上台，早就被現場這些國家選手或教練轟下台」，憑什麼代表別人國家亂講話。

另位陳姓資深跆拳道教練也說，類似李東憲在國外比賽舉五星旗配合中共統戰誤導國際視聽的情形，李並非第1人，政府應積極謀思對策且明快處置。

李東憲已在中國生活多年，於2019年8月31日中國人民政協報的報導內容中，就提到李東憲於2016年加入中華青年發展聯合會，「希望以後有更多機會披著中國國旗站上頒獎台」，他是否仍具中華民國國民身分，引發外界議論。（讀者提供）

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