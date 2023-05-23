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    北市詐騙案猖獗 苗博雅揭：車手增加、查獲主嫌卻變少

    台北市警察局今天針對詐騙向台北市議會警政衛生委員會報告。（圖擷自北市議會直播）

    台北市警察局今天針對詐騙向台北市議會警政衛生委員會報告。（圖擷自北市議會直播）

    2023/05/23 15:01

    〔記者蔡思培／台北報導〕近來國內詐騙案件猖獗，詐騙集團常透過各種手法犯案，台北市警察局今天針對詐騙向台北市議會報告，並強調持續追查詐騙案。不過台北市議員苗博雅發現，台北市警方查獲的詐欺車手數量增加，但主嫌變少，呼籲警方了解現行制度有何障礙。

    台北市警察局今天在台北市議會警政衛生委員會針對「防制詐欺犯罪、幫派組織犯罪、槍擊案件及監視器等議題」進行專案報告。警察局在報告中指出，近5年全國全般詐欺發生案件數現逐年提升，但台北市案件數有下降，且破獲率達100%以上（包括破獲外縣市案件與舊案），成功攔阻詐騙件數與攔阻金額均逐年提升。警察局也成立「掃黑專責隊」系統性掃黑，並針對人、金流、行業及資通媒介等面向聚焦打擊。

    不過苗博雅表示，北市警察局查獲詐欺集團的車手人數增加，但查獲主嫌人數卻越來越少，2019年查獲732人，2020年更查獲898人，2021年查獲659人，但去年僅剩440人，下降高達5成。苗博雅表示，北市今年1至4月僅查獲91名主嫌，若按比例，今年可能抓不到300人。

    苗博雅質疑，台北市詐欺集團、抓到的車手數量都增加，但主嫌越來越少，這就是台灣詐欺猖獗的原因，因為車手就像免洗筷，折斷一枝還有十枝會出來。苗關心警察局在追查詐騙遇到什麼問題，若在制度上有困難，應研議修法找出問題點。

    議員李建昌也說，AI（人工智慧）已成趨勢，未來連民眾的聲音都可能學習變造、使用於詐騙，呼籲警察局未雨綢繆，與資訊科技專家因應，否則可能有更多民眾被詐騙。議員楊植斗也說，中選會曾發生個資外洩事件，市長、議員、里長候選人都成受害者，警察局應正視問題。

    議員王世堅則主張詐欺需要刑法加重，詐欺也是組織犯罪，有主謀、車手等，希望警方能以用組織犯偵辦，不能出現像大同分局寧夏派出所長監守自盜的情形。王也說，警方在地方的最大毒瘤是長年不被調動的人員，有些警察可能不想升官、與在地角頭勾結，擔任白手套與地方派出所、分局聯繫，王因此呼籲警局針對從不調動的位階多留意檢討。

    警察局長張榮興表示，現在詐騙集團車手會隨時更換，雖有要求同仁溯源，但過程常遇到斷點，且有些源頭、機房在境外，未來要再努力。台北市刑事警察大隊長盧俊宏也說，早期詐騙集團招募車手會見面，可能追溯到主嫌；但現在車手多是從網路認識，很多車手也不認識上游，這是資通訊、網路精進後導致全國警察的困擾，中央與地方都希望能解決這個問題。

    警察局表示，現在已成立「數位科技戰情中心」，編列預算提升科技偵查設備，有效運用偵查能量，精準打擊詐欺犯罪，並結合165資料庫關聯分析規劃專案勤務，建立刑案情資協作平台，更快鎖定提款車手及詐欺活動。警察局也會分析各年齡族群易受騙的手法，結合市府其他局處宣導。

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