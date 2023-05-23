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    侯友宜避答九二共識 民進黨：問東答西唬弄台灣人

    民進黨發言人林楚茵。（資料照）

    民進黨發言人林楚茵。（資料照）

    2023/05/23 14:25

    〔記者陳昀／台北報導〕面對民進黨總統參選人賴清德質疑是否接受「九二共識」，國民黨總統參選人侯友宜僅強調自己反台獨、反一國兩制。民進黨發言人林楚茵今痛斥，侯友宜不要一直問東答西！不要在市議會唬弄新北市民不夠，現在又要來唬弄台灣人民！到底是否支持九二共識？

    林楚茵指出，國民黨前主席馬英九與黨主席朱立倫都不斷表態支持所謂的「九二共識」，甚至不惜公開呼應中國國家主席習近平所定義的「海峽兩岸同屬一個中國，共同努力謀求國家統一」的「九二共識」，甚至寄望能在「兩岸同屬一中」的框架下開展兩岸互動與談判協商。

    林楚茵表示，攸關台灣主權，台灣人民必須要問，侯友宜身為國民黨提名的總統候選人，到底是否支持國民黨馬英九跟朱立倫的主張？還是只想繼續用迴避、閃躲的方式來騙選票、騙人民？

    林楚茵也質疑，中國蠻橫無理地阻擾台灣參與正在舉行的世界衛生大會（WHA），以所謂「一個中國原則」打壓台灣國際空間，卻完全看不到侯友宜捍衛台灣立場的態度，不但不敢譴責中共，以空話回應兩岸立場，還跟中共口徑一致，指責堅持維護台灣主權的民進黨政府！再次驗證侯友宜一遇到中共，就會選擇「轉彎、跳針、閉著眼」，侯友宜所謂要「守護中華民國」，完全是騙選票、騙人民的鬧劇！

    林楚茵說，超過7成的台灣民意不接受「九二共識」！更不要說習近平2019年已清楚定調「九二共識」就是「一國兩制」，要推動兩岸「統一進程」！

    她強調，這是關乎台灣國家安全與未來的關鍵問題，侯友宜要參選中華民國總統，不能對此視而不見，必須明確說出自己的主張，而不是問東答西，一再迴避問題！閃躲不能化解疑慮、搪塞無法說服人民，侯友宜不能再用市議會裡唬弄新北市民那一套，現在繼續拿來唬弄台灣人民！

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