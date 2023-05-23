揭李東憲黑歷史 跆拳道界：借錢未還素行不良 私設「黑館」收學徒

南市跆拳道界人士指出李過去素行不良早在圈內惡名昭彰，才跑到中國混。（圖擷取自微博）

2023/05/23 14:04

〔記者洪瑞琴／台南報導〕已經長居中國的李東憲，自稱來自台南市，但參加南韓舉行的亞太壯年運動會跆拳道賽，穿著繡有「TPE」運動服，奪銅牌獎頒獎時拿出中共五星旗引發爭議。南市跆拳道界人士指出李過去素行不良早在圈內惡名昭彰，才跑到中國混，而且依戶籍法出境2年以上就必須被戶政單位「遷出登記」，李東憲是不是「中華民國台南市人」，政府相關單位應作明快處置，否則類似持中華民國身份證卻在中國說「台灣是鬼島」污衊言論將層出不窮。

至於李東憲是否依法已被強制「遷出戶籍」？南市民政局表示，涉及個資，目前無法查證李是否人仍設籍台南市。

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依照《戶籍法》第16條規定，出境2年以上，意即若2年內未曾歸國，戶政機關要強制把戶籍「遷出」，但現行法令，「戶籍遷出並不是除籍」，仍具中華民國國民身分，出境若未超過4年，回台後仍可馬上恢復戶籍和健保。

蔡姓資深跆拳道教練指出，李東憲能言善道，講白一點就是「白目、唬爛」，在國內混不下去，才跑到中國「賺錢」，此事件爆發後被大量報導，頓時成了中國「網紅」聲名大噪，對他個人而言是名利加分，但是亞太壯年運動會跆拳道賽只要繳報名費，就可以個人名義比賽，不需要任何國家代表權，但必須填寫正確個人住址資料，「李是填寫哪裡？」因為李根本不敢再回來台灣，他個人填報住址是個大問號！

另位陳姓資深跆拳道教練表示，李東憲口才非常好，很會談理想抱負，初先有些前輩想說為了拉拔後輩，借錢給他周轉招生辦活動，但他四處借錢未還，而且李不具教學教練資格，卻私底下設「黑館」收學徒，也曾到學生社團教，最後都是財務不清不楚，沒有學生可收。

陳姓教練表示，李大約於2012年就到中國，而且他被揭穿帶人加入中國共產黨，並利用「台灣中華青年發展聯合會」副理事長身份，以體育名義淪為中共統戰技倆，不得不令人懷疑李舉五星旗是有預謀的，用政治手段玩弄體育，目前體育界討論此事時，都會提到「政府會有什麼手段反制」，否則有樣學樣類似情況將層出不窮。

也是中華民國跆拳道協會副理事長的台南市跆拳委員會主委蔡旺詮表示，已行文中華民國跆拳道協會召開懲戒委員會，並與協會取得共識了，利用視訊會議就可快速決議「除名」處分，李東憲未來升高段時，將無法再透過台灣的中華跆協國際體系認證。

李東憲在中國網路社群被奉為「中華好兒女」的誇張言論。（讀者提供）

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